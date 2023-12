AICS Sicilia: Progetto “E’ ora”: riforma dello sport al centro degli incontri online

Il progetto “E’ ORA! Servizi di aggiornamento e assistenza all’associazionismo sportivo per la ripartenza – edizione 2022-2024” prosegue il ciclo di corsi in Sicilia. Dopo i due appuntamenti tenutesi di presenza ad ottobre a Messina, nella prestigiosa location del Salone degli Specchi del Palazzo dei Leoni, sede della Città Metropolitana, la Riforma dello Sport continuerà ad essere al centro di altrettanti incontri, che si svolgeranno on line lunedì 11 e mercoledì 13 dicembre con inizio alle ore 17.45. Verranno illustrati da professionisti le novità emerse negli ultimi giorni, ancora più importanti visto l’approssimarsi della conclusione dell’anno solare 2023.

Finanziato da Sport e Salute, “E’ ORA” è coordinato dalla Direzione Nazionale AiCS con l’obiettivo di formare ed aggiornare gratuitamente dirigenti e collaboratori delle associazioni, approfondendo conoscenze e competenze utili all’intero movimento di base e promozionale. Cinque i moduli trattati da professionisti dei vari settori: gestione dell’impiantistica, gestione giuridico-legale e privacy, gestione contabile, gestione fiscale e previdenziale e comunicazione pubblica e digitale.

“Ci temiamo particolarmente a questa iniziativa, poiché rappresenta un’occasione preziosa per i comitati provinciali AICS, i dirigenti ed i collaboratori delle associazioni – dichiara il presidente regionale dell’AICS Sicilia Aps Lillo Margareci –. E’ ORA dà l’opportunità di conoscere ed approfondire specifici argomenti con gli addetti ai lavori dei settori fiscale, gestionale, giuridico, dell’impiantistica e della comunicazione tematiche fondamentali per la vita stessa delle associazioni. Invito tutti a partecipare”.