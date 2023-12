2^ Cat./D – La Nike 2022 vince sul campo (3-1), il Giudice Sportivo infligge la sconfitta (3-0) in favore dell’Agira

Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, assistito dai Giudici Sportivi Sostituti, Sig. Gaetano Bruno, Dott.sa Federica Cocilovo, Dott.sa Fabiola Giannopolo, Avv. Francesco Giarrusso e dai rappresentanti dell’A.I.A., Sig.ri Giuseppe Lo Cicero (C11), ha adottato il seguente provvedimento disciplinare riguardante il campionato di Seconda Categoria – Girone D.

In esame la gara del 25 Novembre 2011 Nike 2022 – Agira (3-1) valevole per la 10^ giornata, in merito è stato presentato ricorso da parte della Società Agira “segnalava la posizione irregolare del calciatore Aloisi Antonio Francesco (20.05.2008), impiegato dalla società Nike 2022 sebbene non ancora autorizzato ex art. 34 N.O.I.F.;

Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Sicilia, si osserva che il calciatore Aloisi Antonio Francesco è in effetti tesserato per la Società Nike 2022 ma non era in possesso, alla data di disputa della gara, della prescritta autorizzazione ex art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., relativa ai calciatori quindicenni;

Lo stesso, infatti, veniva autorizzato solo il 30/11/2023, così come riportato sul C.U. n. 216 del 30/11/2023; Il calciatore Aloisi Antonio Francesco non aveva quindi titolo a partecipare alla gara oggetto del presente ricorso;

Pertanto; Si delibera: Di accogliere il ricorso proposto dalla Società Agira, non addebitando alla stessa il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva di cui all’art.48, comma 2, del C.G.S.; Per l’effetto, infliggere alla Società Nike 2022 la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3.

Con la nuova classifica la Nike 2022 è retrocessa in quarta posizione: Agira 31, Città di Troina 26, Città di Francavilla 25, Nike 2022 23, Stella Nascente 21, Valguarnerese 20, Crisas Assoro 17, Lagoreal 1981 16, Alkantara 14, Atletico Pagliara 12, Roccalumera e Sporting Fiumefreddo 8, Vigor Itala e Tremestieri Etneo 6