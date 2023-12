L’argentino Nicolas Alejandro Musso il rinforzo offensivo della Jonica. Ex attaccante di Troina e Biancavilla

“Forza fisica, piede sinistro affinato, carica temperamentale, altezza di 184 cm e un peso di 81 kg, si distingue per la sua versatilità in campo e capacità di adattarsi a diverse situazioni di gioco, si adatta a fare anche la seconda punta” . Si tratta dell’argentino Nicolas Alejandro Musso, centravanti classe 1995, nato a Crespo nella provincia di Entre Ríos (Argentina) che ha già esordito con la maglia giallorossa Domenica scorsa sul campo del Modica Calcio subentrando al 12′ st a Carastorian

Queste le sue prime parole ai canali social della società: “Sono molto contento di essere qui. Ringrazio società, mister e compagni per come mi hanno accolto e non vedo l’ora di essere in campo per dimostrare quello che posso dare”,

Il nuovo acquisto giallorosso arriva dal Real Forio 2014 dove ha iniziato la stagione sportiva 2023-24 nel campionato di Eccellenza Campana, dove ha messo a segno ben 8 reti (4 in campionato e 4 in Coppa). Era destinato al Molfetta Calcio (Eccellenza Pugliese) tanto che il 5 Dicembre era stato già annunciato, invece, il colpo a sorpresa come si legge nella nota della Società Jonica “Un blitz pienamente riuscito. Alla fine il giocatore ha preferito i colori giallorossi. In poche ore l’affare è diventato ufficiale”.

La carriera: Cresciuto in importanti settori giovanili come quelli di Boca Juniors (due stagioni), poi al Club Colon de Sante Fe, arriva in Italia nella stagione 2014/15 vestendo la maglia della formazione laziale del Palestrina (Serie D), nel mercato di Dicembre il suo passaggio in prestito al Sant’Agnello (Eccellenza, 25 presenze e 18 reti), veste la maglia del Sorrento (2015-16) a Dicembre l’esperienza siciliana in Serie D con il Troina per fare ritorno in Argentina nel Gennaio 2018 con il Viale Fc, nell’Agosto 2018 al Ben Hur dove rimane fino a Dicembre per fare ritorno in Italia nella formazione del Chiampo, la stagione successiva inizia con l’As Sersale, dopo un mese passa alla Polisportiva Olympia Agnonese, nel Marzo 2021 va in Calabria vestendo la maglia dello Scalea. Nell’Agosto 2021 inizia la stagione con il Napoli United, per trasferirsi a fine Ottobre in Sardegna all’Arbus Calcio (Eccellenza Sarda), a metà Dicembre si trasferisce al Cotronei Caccuri 1994 (Eccellenza Calabra), ad inizio Febbraio 2022 il salto in Serie D al Biancavilla (16 gare). La stagione sportiva 2022-23 passa al Taloro Gavoi (Eccellenza Sarda), nel mercato di Dicembre al Lanusei, infine, inizia l’attuale stagione con la maglia del Real Forio.