“Babbi Natale in moto” per un sorriso in corsia con il motoclub Centauromenium

Squadra vincente non si cambia. E così Domenica 17 dicembre 2023 i Babbi Natale in moto hanno nuovamente attraversato le città di Acireale dove sono stati consegnati doni ai bambini ospiti presso il centro Madonna della Tenda poi passando da Giarre, Mascali, con sosta a Fiumefreddo di Sicilia dove e stato offerto un riferiscono da un noto negozio locale, fino ad arrivare a Taormina dirigendosi poi verso la meta prefissata, l’ospedale San Vincenzo.

Qui hanno poi consegnato doni, ai piccoli pazienti ricoverati del centro pediatrico cardiologico del mediterraneo. Una Rappresentanza del motoclub Centauromenium si e recata anche al pronto soccorso per ringraziare tutti gli infermieri e medici e dire grazie per il loro lavoro che fanno per salvare la vita delle persone in emergenza.

“La manifestazione molto particolare nel suo genere e nella propria natura benefica in questi anni è cresciuta notevolmente e tanti motociclisti arrivano anche da zone limitrofe onorando le bellezze del nostro territorio. Di ciò bisogna rendere merito ai gruppi motociclistici che da tanti anni collaborano con noi – afferma il Presidente organizzatore Salvatore Di Maria – quella con le realtà che promuoviamo con Babbo Natale in moto è una bella collaborazione, che siamo felici di rinnovare in occasione delle festività e che portiamo avanti durante l’arco dell’anno con una serie di azioni importanti.

Per questa ottava edizione dell’evento, oltre a un grande impegno nel segno della solidarietà, lanceremo un messaggio molto forte per non far chiudere il centro cardiologico pediatrico mediterraneo che si trova dentro l’ospedale San Vincenzo di Taormina e siamo pronti a organizzare un mega motoraduno di contestazione presso la sede dell’assessorato regionale della sanita, e se non basta anche davanti al ministero della sanita per far sentire il nostro rombo a dire no alla chiusura.

Conclude il presidente “voglio ringraziare la responsabile del centro Madonna della tenda Sur Alfonsina per averci dato la possibilità di essere utili, tutta la comunità di Fiumefreddo di Sicilia e l’amministrazione comunale con a capo il Sindaco Angelo Torrisi, l’imprenditore Stefano Cassaniti che grazie alla sua volontà di farci assaggiare i suoi prodotti tipici siciliani abbiamo fatto un grande brindisi di auguri di buone feste. Grazie agli operatori sanitari del centro cardiologico pediatrico mediterraneo per averci dato la possibilità di capire il loro delicato lavoro. Grazie a tutti i partecipanti ma in particolare voglio ringraziare tutti i miei soci perché tutto questo e stato possibile grazie a loro”.

Appuntamento al prossimo anno Domenica 15 dicembre 2024

