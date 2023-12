Due portieri e due centrocampisti per il Real Rocchenere (Panarello, Briguglio, Alessandro e Briganti)

Quattro volti nuovi in casa del Real Rocchenere nel mercato dicembrino, quattro acquisti per puntellare ulteriormente una rosa già competitiva, allo stesso tempo anche tre giocatori in uscita. Alla corte di mister Peppe Mangiò arrivano due portieri e due centrocampisti, si tratta dell’esperto Panarello e del giovane Samuele Briguglio, mentre a rafforzare la mediana Simone Alessandro e l’Under Gennarino Briganti.

Sulla via dell’entrata quattro volti nuovi, invece, non indosseranno più i colori rosanero due protagonisti della storica promozione in Prima Categoria i due portieri Carmelo Miceli e Angelo Brunetto e l’attaccante Francesco Aloisi. A tutti e tre come si legge nel comunicato “la società augura il meglio nelle prossime avventure sportive”.

I nuovi acquisti: Due portieri, un veterano come Salvo Panarello che ha iniziato la stagione con la maglia del Calcio Furci, in passato ha vestito la casacca dell’Akron Savoca, S. Alessio, Torrenovese, Città di Foligno, Messina Sud, Pistunina, Sporting Taormina, Flaminia Civitaca Castellana, Boca Nuova Melito, Taormina Calcio, Acr Messina e Zancle Scaletta.

Dalla ricca carriera di Panarello con diverse maglie indossate, al fedelissimo del Calcio Furci, una carriera in giallorosso per il giovane portiere Samuele Briguglio. Si tratta di un Under promettente la provenienza dal Città di Taormina del centrocampista Gennarino Briganti, un esperto sulla mediana arriva dal Rosmarino Simone Alessandro, l’ ex Città di Messina troverà in rosanero gli ex compagni Fimognari e Cadore.

