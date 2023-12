Hockey – Alla Polisportiva Galatea di Catania la seconda edizione della Coppa Natale

Bellissima giornata di sport quella vissuta al Pala Nebiolo di Messina (che dal mese di Gennaio ospiterà tantissime gare dei vari Campionati Indoor in programma in Sicilia, compreso il Concentramento di A2 del 21 Gennaio), all’interno del quale nello scorso weekend si è giocata la seconda edizione della Coppa Natale, organizzata dal Settore Hockey della SSD Unime.

La vittoria del torneo è andata alla Polisportiva Galatea di Catania, seguita sul podio dalla PGS Don Bosco e, in terza posizione, dalla formazione di casa. Un triangolare con gare di andata e ritorno equilibrato nei risultati finali e molto avvincente, pe runa vera festa di sport per tutti gli atleti e atlete in campo; tutte le squadre, infatti, in questa occasione hanno giocato con formazioni miste, è questo è stato un bel segnale, in particolare per la squadra di casa della SSD Unime che, grazie ai vari progetti in alcune scuole cittadine, sta facendo scoprire la disciplina dell’Hockey e sta cercando di promuovere proprio il settore femminile.

Come al solito tutte le squadre sono state premiate direttamente dalla Presidente della SSD Unime, Silvia Bosurgi, che si è complimentata con i club. “Queste sono le iniziative più adatte per promuovere il nostro sport – cosi il Responsabile del Settore Hockey della SSD Unime Giacomo Spignolo – e proprio per questo abbiamo in programma il prossimo appuntamento con i più piccoli a Febbraio, quando in programma ci sarà la Coppa Carnevale 2024”.

A fine manifestazione il bel terzo tempo organizzato dalla SSD Unime, occasione per il tradizionale scambio degli auguri natalizi.