Poker di acquisti per il Calcio Furci: Interdonato, Di Bartolo, Alberto e Rustica. Cinque giocatori ceduti

In casa giallorossa del Calcio Furci si sta lavorando su un progetto di rafforzamento della rosa in questa fase della stagione con la finestra del calcio mercato, cosiddetto di riparazione. La dirigenza si è mossa con i primi rinforzi che già da qualche giorno sono già a disposizione di mister Matteo Frazzica, qualcuno ha già esordito con la maglia giallorossa, nelle scorse ore sono stati ufficializzati un portiere, un difensore e due centrocampista.

Si tratta del portiere Giovanni Interdonato, il difensore Giancarlo Di Bartolo e i due centrocampisti Giuseppe Rustica e Matteo Alberto. La campagna di rafforzamento del Calcio Furci è sempre vigile, nelle prossime ore ci potrebbe esserci l’annuncio di altri due-tre giocatori, sembra che sia stato già trovato l’accordo, manca solo l’ufficialità, giocatori di esperienza e di categoria che hanno iniziato la stagione in Promozione. Rinforzi importanti per il Calcio Furci che ha l’obiettivo di risalire la classifica che ha visto i colori giallorossi concludere il girone di andata in piena zona play-out, terz’ultimo posto con 12 punti.

Movimenti non solo in entrata, anche in uscita diversi giocatori hanno lasciato il Calcio Furci, i portieri Salvo Panarello e Samuele Briguglio (entrambi al Real Rocchenere), i centrocampisti Enrico Durante e Lillo Cardia (Torregrotta) e l’attaccante Peppe Amante (Città di Villafranca)

I nuovi acquisti: Giovanni Interdonato, portiere classe ’91 ex Mandanici e Città di Roccalumera, le ultime stagioni con la maglia dell’Atletico Pagliara, protagonista delle due promozioni dalla Terza alla Seconda Categoria. Invece, si tratta di un ritorno, del difensore Giancarlo Di Bartolo che ritorna a indossare la maglia furcese, aveva iniziato la stagione in Promozione con la maglia del Kaggi. Furcese doc, in passato ha indossato le maglie dello Sportinsieme, Taormina Calcio, Sporting Taormina, S. Alessio, Akron Savoca, Valdinisi Calcio, Casalvecchio e Kaggi.

Dal S. Alessio dove ha iniziato la stagione arriva il centrocampista Matteo Alberto, cresciuto nel settore giovanile della Jonica, per fare esordio in Prima Categoria con l’Akron Savoca (due stagioni), nell’estate 2023 il salto di categoria in Promozione con il S. Alessio.

Altro volto nuovo per la rosa di mister Matteo Frazzica, un giovane classe 204 il messinese Giuseppe Rustica cresciuto nel settore giovanile del Real Ritiro, ex Città di Messina, Jonica Fc, Città di Taormina e Valdinisi Calcio dall’estate 2022.

