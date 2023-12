Il Giardini Naxos si rafforza con l’arrivo del difensore William Goinden e dell’attaccante Lorenzo Scandura

Arrivano due rinforzi per la ripresa del campionato di Prima Categoria per il Giardini Naxos, un difensore e un attaccante, due giocatori che vanno a rafforzare la rosa di mister Montalto. Un classe ’05 l’argentino William Goinden dal Kaggi e il classe ’01 Lorenzo Scandura dal Città di Mascali per lui si tratta d i un ritorno in maglia biancoceleste.

William Goinden: un difensore versatile e possente, può ricoprire vari ruoli della linea difensiva. Un giovane taorminese, classe 2005, inizia nel settore giovanile dello Sporting Taormina, Città di Taormina, Taormina Soccer School, Allievi Regionali della Jonica. Arriva l’esperienza alla Robur Letojanni (2022-23), in estate il salto di categoria in Promozione con il Kaggi. Adesso la nuova esperienza con la maglia del Giardini dove ha già fatto il proprio esordio.

Lorenzo Scandura: mancino, classe 2001cresciuto nella scuola calcio della ASD Giovanile Mascali, disputa due campionati Under 17 Regionale con la maglia del Giardini Naxos, dove si mette in mostra mettendo anche segno gol di pregevole fattura. Ritorna nuovamente alla Giovanile poche mesi per trasferirsi al Riposto 2016. Adesso, “El Talisman” nomignolo ai tempi dell’Under, ritorna a vestire i colori biancocelesti del Giardini Naxos.

