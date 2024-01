3^ Cat./B – Cinque giornate di squalifica a Lo Conti (Robur Letojanni) e Bordonaro (Sporting S. Domenica). Confermata la vittoria della Fiamma Antillo

Il Giudice Sportivo Salvatore Marzo, assistito dal Sostituto G.S. Nicola Corrieri e dal Rappresentante dell’A.I.A., O.A. Giuseppe Totaro, ha adottato le seguenti decisioni riguardanti l’ultima giornata del campionato di Terza Categoria Messina – Girone B (Domenica 14 Gennaio 2024)

Il primo provvedimento adottato dal Giudice riguarda la gara New Graniti Calcio – Fiamma Antillo sospesa al 2’ del secondo tempo sul punteggio di 0-5 “l’arbitro ha sospeso la gara in epigrafe in quanto la squadra New Graniti Calcio a seguito di infortuni si è trovata sul campo con un numero di calciatori inferiore al minimo prescritto; Si delibera: assegnare gara perduta alla società New Graniti Calcio confermando il risultato acquisito in campo”.

Giocatori Squalificati:

Cinque Giornate: Danilo Lo Conti (Robur Letojanni 2022) e Mario Bordonaro (Sporting Santa Domenica) “ per condotta gravemente violenta nei confronti di un avversario”

Una Giornata: Rosario Scollo (Sc Sicilia) e Giuseppe Marzullo (Sporting Santa Domenica)