AICS Sicilia: Gran successo della 1^edizione del campionato provinciale Interforze di calcio a 5 dell’AICS Ragusa

Ha riscosso un meritato successo la prima edizione del campionato provinciale Interforze di calcio a 5 dell’AICS Ragusa, che si è svolta a Comiso. Hanno preso parte alla manifestazione le rappresentative di: Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Enel e gli insegnanti dell’istituto “Enrico Fermi” di Vittoria.

Il torneo si è disputato in un’intesa giornata, fortemente voluto dal presidente dell’AICS Ragusa Giuseppe Monno. Al termine dei due gironi e delle semifinali, la vittoria è stata conquistata dalla rappresentativa dell’Enel, che ha superato in finale quella della Polizia di Stato per 3 a 0. Ha presenziato agli incontri in programma il presidente regionale dell’AICS Sicilia Lillo Margareci, che si è complimentato con il comitato di Ragusa e con tutti i partecipanti per l’ottima riuscita del torneo.

“Il presidente Monno ed i suoi collaboratori meritano un plauso per l’impeccabile organizzazione – dichiara Margareci -. Le squadre sono state protagoniste sul campo, dimostrando di avere delle buone capacità tecniche e, soprattutto, hanno compreso lo spirito dell’iniziativa”.

“Ringrazio il presidente Margareci per la sua presenza ed i calciatori e responsabili impegnati – fanno eco le parole di Monno –. Abbiamo vissuto piacevoli ore di sport ed aggregazione. Adesso stiamo preparando altri eventi, in particolare riguardanti i giovani, con l’obiettivo di incrementare ulteriormente l’attività nel territorio”.