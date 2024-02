Il Messina Futsal pareggia (5-5) sul campo del Sammichele

Il Messina Futsal ha fornito un’ulteriore prova di carattere e sagacia tattica nella 6^ giornata di ritorno del campionato di serie A2 di calcio a 5, pareggiando (5 a 5) sul campo del Sammichele, nonostante le assenze di: Marcio Garcia, Giuseppe Coppolino, Nanni Piccolo, tutti e tre squalificati, Andrea Consolo e Federico Venuto.

L’allenatore peloritano Salvatore Battiato ed il suo vice Massimiliano Fede hanno preparato il match nel migliore dei modi, curando ogni dettaglio ed il prolungato impiego del “quinto di movimento” si è rivelato la mossa decisiva per conquistare un risultato positivo.

La partita propone un continuo batti e ribatti di emozioni. Ai gol dei baresi Petragallo, Pablo Gonzalez e Demola arrivano le risposte immediate dei giallorossi, a segno con Giuseppe Barbagallo e Antonino D’Angelo (autore di una doppietta), fino al 3-3 di inizio ripresa. I padroni di casa allungano sul 5-3, ma prima Emanuele Fichera e poi l’argentino Lautaro Mendez, a 32” dalla sirena, mettono le loro firme sul match, riequilibrando definitivamente la situazione.

GIOVANILE – Una buona prestazione non è bastata ai ragazzi dell’Under 19 per evitare la sconfitta contro i coetanei della Meriense, che si sono imposti per 8-6 sul parquet del “PalaLaganà”.

Risultati 17^ giornata serie A2 (girone D): New Taranto-Aquile Molfetta 5-2; Bitonto-Audace Monopoli 3-7; Futsal Canicattì-Dream Team Palo del Colle 5-2; Città di Palermo-Gear Piazza Armerina 4-3; Sammichele-Messina Futsal 5-5; Ecosistem Lamezia-Mascalucia C5 5-1.

Classifica: New Taranto e Futsal Canicattì 40; Mascalucia C5 32; Bitonto 29; Audace Monopoli e Ecosistem Lamezia 24; Sammichele 23; Dream Team Palo del Colle 19; Messina Futsal e Gear Piazza Armerina 17; Città di Palermo 11; Aquile Molfetta 10.