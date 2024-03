Ottimo secondo posto per Filippo Saverio Amasi (Atletica Savoca), nella VI StraLicata 10 Km Run disputata Domenica scorsa nella cittadina dell’Agrigentino, valida come prima prova del neonato circuito Sicilia Bronze Races. A trionfare in quella maschile Vincenzo Agnello (Sicilia Running Team), in quella femminile Nadiya Sukharyna (ASD Torrebianca)

La manifestazione, organizzata dall’Atletica Licata, in collaborazione con il Comune di Licata, dieci chilometri (suddivisi in tre giri) certificati Fidal e dalla World Athletics (ex IAAF). La partenza da piazza Progresso in una giornata quasi primaverile ha avuto come protagonista Vincenzo Agnello che dopo un primo giro più “cauto” ha messo il turbo, lasciando praterie al suo passaggio. L’atleta tesserato per l’ASD Sicilia Running Team e più volte in nazionale, ha chiuso con il tempo di 31’12.

Alle sue spalle l’ottimo Saverio Amasi (Atletica Savoca), in gara per un giro prima di lasciare metri e secondi importanti al suo avversario. Per Amasi chiusura di gara con il tempo di 32’55. Terzo posto a sorpresa ma altrettanto meritato per Angelo Mandarà (Atletica Padua Ragusa) in 33’45.

La Classifica Finale