3^ Cat./B – Volatona finale con la Fiamma Antillo in “pole position” con bagarre “play-off”

Nel Girone B del campionato di Terza Categoria della Delegazione di Messina, a 270’ dalla fine i giochi sono ancora aperti, non tanto per la leadership che vede la Fiamma Antillo ad un passo dal salto di categoria, i ragazzi di mister Maurizio Clari hanno ben tre jolly a disposizione per staccare il pass per la “Seconda Categoria”, è bagarre per la miglior posizione nella griglia play-off con ben tre formazioni in lotta per il secondo posto, magari fino a quando la matematica non dice altro puntare al sorpasso, sperando in un karakiri al fotofinish della Fiamma Antillo.

Dicevamo tre squadre a tre giornate dalla fine si giocano la griglia che va dal 2^ al 4^ (Robur Letojanni, Rafael Sporting e Limina Calcio), mentre per la quinta piazza le contendenti sono i peloritani dell’Unime, attualmente quinti (19) e Fc Alì Terme sesta (18), Domenica prossima (10 Marzo) ci sarà lo scontro diretto sul campo aliese, al di là dello scontro diretto ha dalla sua parte il favore del calendario a dispetto degli avversari che dopo devono affrontare due formazione in lotta per il secondo posto.

La Fiamma Antillo è in pole-position per tagliare il traguardo finale, la gara spartiacque sarà la trasferta di Domenica prossima sul campo insidioso del SC Sicilia, poi osserverà un turno di riposo, negli ultimi 90’ in casa con il fanalino di coda New Graniti Calcio. Per gli antillesi un calendario favorevole per poter difendere i quattro punti di vantaggio sulle tre inseguitrici che a loro volta saranno impegnati fra di loro negli scontri diretti a partire da quello in programma nel prossimo turno al Comunale di Bucalo tra la Rafael Sporting Club e Robur Letojanni, a seguire nella penultima giornata Robur Letojanni – Limina Calcio. Possiamo dire scontri diretti che favoriscono senz’altro la Fiamma Antillo che può considerarsi con un piede in Seconda Categoria.

Chi è favorito per il secondo posto (ricordiamo ha la possibilità di giocare in casa le gare play-off), un bel dilemma dai numeri ha una freccia in più in attacco la Rafael Sporting (37), oltre ad essere una squadra formata da giocatori di esperienza, non scherza nemmeno la Robur Letojanni (34), la compagine di mister Nico Rovito prende anche pochi gol (miglior difesa, 11 gol subiti). Anche il Limina Calcio ha una difesa arcigna, soli 11 reti subiti, ma un attacco che finora ha segnato 23 reti, una compagine omogenea tra i reparti. Infine, guardando il calendario sembra favorire la squadra di Roberto Prestia, la Rafael Sporting Club.