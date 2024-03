Under 17 – Il Messina Futbol continua a vincere e convincere (3-0) al Don Peppino Cutropia

Il Messina Futbol continua a vincere e convincere nel campionato provinciale Under 17 di calcio a 11. Nella 18^ giornata, quinta del girone di ritorno, i giallorossi hanno battuto per 3 a 0, sul sintetico de “L’Ambiente Stadium”, i coetanei del Don Peppino Cutropia grazie ai gol messi a segno da Antonio Anzalone, che ha finalizzato, nel primo tempo, una bella azione corale, Cristian Carbonaro e Francesco Parisi.

In virtù di questo successo, la squadra allenata da Giovanni Foti ha rafforzato il secondo posto in graduatoria a quota 37 punti, alle spalle soltanto della capolista Real Gescal. Lunedì 25 marzo è in programma la sfida al vertice sempre nell’impianto di Bisconte.

“Sono soddisfatto di ciò che i ragazzi stanno facendo – dichiara entusiasta il dg Gioacchino Quattrone -. Si è formato un gruppo unito sia in campo che fuori e, ciò che conta maggiormente, educato e di sani valori. Stanno arrivando, inoltre, i risultati e ciò rende tutto ancora più entusiasmante. L’obiettivo playoff è alla nostra portata, poi cercheremo di alzare ulteriormente l’asticella, ma senza alcun tipo di pressione. A me interessa, infatti, principalmente che i giovani stiano vivendo bene questa esperienza, dimostrando le loro qualità”.

Classifica: Real Gescal 39; Messina Futbol 37; Messina 2006 28; Milazzo 22; Pro Mende 21; Gsc Naxos e Garden Club 15; Valdinisi 10; Città di Villafranca e Don Peppino Cutropia 9; Savoca Soccer 6. *Messana, Fair Play Messina e Real Gescal B f.c.