Il Città di Aci S. Antonio scatenato sul mercato: Ignacio Ten Lopez, Giordano Maccarrone, Aya Diouf, Kaira Alì, Luca D’Emanuele e Michael Nicotra

Continua il mercato del “carrettosiciliano” ovvero del Città di Aci S. Antonio, il difensore centrale Giordano Maccarrone, i difensori Aya Diouf e Kaira Alì, il centrocampista Luca D’Emanule, l’esterno d’attacco Michael Nicotra e il centravanti sudamericano Ignacio Ten Lopez.

Iniziamo dall’ultimo acquisto, l’argentino Ignacio Ten Lopez l’ultima stagione nelle file del Milazzo, in passato il classe 1990, ha giocato con il Club de Lyon FC, militante nella terza serie degli Stati Uniti segnando 10 reti in 13 partite e con il MiamiBeach.

Giordano Maccarrone – Difensore centrale, classe 1990 “un elemento di esperienza, dotato di grandi qualità tecniche e tattiche” che vanta una carriera prestigiosa, in passato ha indossato le maglie del Milazzo (Serie C2), Gubbio (Serie B), Bellaria Igea Marina (C2), Savona (Serie C1), L’Aquila Calcio (Serie C), Messina nella stagione 2016-17 (Serie C), Virtus Francavilla (Serie C), Bisceglie (Serie C), Foggia (Serie D), la stagione 2021-22 inizia con l’Aci S. Antonio in Eccellenza, a Nov. 2021 passa al Città di Viagrande. Adesso il suo ritorno con i colori del “carrettosiciliano, un giocatore d’esperienza per mister Russo

Kaira Alì – Di nazionalità Senegalese, il 27enne difensore, muove i primi passi nel mondo del calcio presso l’Academy Juventus di Lloret De Mar, dove è stato subito notato dal Bologna per il suo talento e le sue straordinarie capacità. Ha giocato nel UE Tossa e, nella scorsa stagione nelle file del CF Lloret.

Aya Diouf – 192 cm, “è un colosso capace di padroneggiare sia in difesa che a centrocampo, dotato di grande resistenza e abilità di palleggio”. Un difensore cresciuto nel settore giovanile dello Sporting Lisbona, arrivano le esperienza in Francia e in Spagna giocando nelle file del Ponteferradina, ElSanMartin, Feurs e Amiens

Luca D’Emanuele – “un calciatore di grande esperienza e talento, capace di spaziare tra centrocampo e attacco con grande duttilità”

Classe 1995, cresciuto nel settore giovanile della Libertas Catania Nuova, segue l’esperienza giovanile nelle file del Catania Calcio. Nel Gennaio del 2013 va al Taormina, nell’estate 2014-15 alla Tiger Brolo, segue l’Acireale, Viagrande, Atletico Catania, Edmon Brian e Pergolese. Ritornato in Sicilia indossa le maglie del Catania San Pio, Sporting Pedara, Acicatena Calcio, Aci S. Antonio, Leonzio, nel Gen (2021) al Città di Siracusa, segue l’esperienza della Leonzio, la scorsa stagione nelle file del Real Aci

Michael Nicotra, classe 2006, esterno d’attacco una promessa per mister Russo, il giovane atleta cresciuto nel settore giovanile del Team Sport Millenium nella stagione 2022-23 si mette in mostra con la maglia del Team Sport Millenium disputando il campionato Allievi Regionali U17. Viene notato dai dirigenti del Siracusa Calcio che lo portano a vestire nella stagione successiva (2023-24) la maglia della Juniores Regionali U19 (sette le reti messe a segno), adesso la nuova esperienza con la maglia del Città di Aci S. Antonio