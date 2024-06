Comincia a prendere forma il Girone I di Serie D stagione sportiva 2024-25 con 12 siciliane e 4 calabresi

Comincia a prendere forma il Girone I di Serie D stagione sportiva 2024-25, un raggruppamento di 16 squadre tra Calabria e Sicilia. Tra le aventi diritto a prendere parte al campionato non saranno interessate ad un eventuale ripescaggio in Serie C. A predominare sono le squadre siciliane (12), mentre le calabresi (4) sarebbero 16 le squadre aventi diritto a partecipare alla D girone I

Per quanto riguarda le siciliane, le due neopromosse Enna Calcio e Nissa vincitrici rispettivamente Gironi e il Paternò Calcio vincente della Coppa Italia Eccellenza, in stad-by se possiamo dire cosi, il Modica in corsa negli spareggi nazionali.

Le squadre siciliane: Siracusa, Città di Sant’Agata, Ragusa, Acireale, Canicattì, Igea Virtus, Akragas, Licata, Sancataldese, Nissa Fc, Enna Calcio e Paternò Calcio.

Le squadre calabresi: Vibonese, Reggina, Sambiase (neopromossa) e Locri.