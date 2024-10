“Here We Go” il centrocampista Matthias Puglisi e l’esterno Simone De Clò i colpi di mercato del Casalvecchio Siculo

Che colpi messi a segno dalla Società casalvetina del Presidente Cosimo Cicala, arrivano due innesti “di qualità e di grande esperienza” per lo scacchiere di mister Seby Perrone che può contare su due giocatori che lui conosce bene, ovvero il centrocampista Matthias Puglisi e l’esterno offensivo Simone De Clò (si tratta di un ritorno in maglia giallorossa 2021-22), entrambi provengono dalla Valdinisi Calcio dove hanno iniziato la stagione sportiva 2024-25.

In maglia biancorossa: Il centrocampista Matthias Puglisi ha collezionato due presenze da titolare nel primo turno di Coppa Italia Promozione contro il S. Alessio, una sola presenza in campionato, solo 20’ disputati nella seconda giornata nella gara casalinga contro la Santagiolese. Invece, Simone De Clò, nelle poche settimane di permanenza, ha iniziato la stagione al Bocale nel campionato di Eccellenza Calabra, arrivato alla Valdinisi alla vigilia dell’inizio del campionato di Promozione, ha giocato le due gare di Coppa Italia e le prime due di campionato partendo da titolare, poi sostituito a metà ripresa.

Adesso nelle ultime ore di mercato è successo l’impensabile “pensavamo di aver completato la rosa, ma “le vie del mercato sono infinite” afferma un sorridente direttore sportivo Vittorio Tamà che è riuscito con un colpo magico a portare due “giocatori di livello”, di notevole spessore tecnico per un campionato di Prima Categoria che fa del Casalvecchio insieme al Real Rocchenere e Riviera Nord la favorita per la vittoria finale.

Così vengono presentati i due giocatori dalla Società casalvetina: Matthias Puglisi “giocatore di qualità e di grande esperienza, può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo” Simone De Clò “Così abbiamo voluto aumentare la colonia dei casalvetini, Simone può ricoprire diversi ruoli e siamo sicuri si divertirà e ci farà divertire”

Matthias Puglisi – Classe’90 un centrocampista, oltre alle qualità tecniche esperto per la categoria, alle spalle tre campionati di Prima Categoria (Valdinisi 2016-17), S. Alessio (2018-19) e Akron Savoca (2022-23).

Una carriera in campionati superiori ancora giovanissimo Atletico Riposto in Eccellenza (2007-08), Asd Limina (Promozione 2009-10), Sportinsieme (Promozione 2011-12), dal Dicembre 2018 alla Jonica Fc dove ha disputato tre campionati: stagione 2018-19 con 8 presenze in Eccellenza, la stagione successiva in Promozione 17 presenze in campionato e 6 in Coppa Italia, stagione 2020-21 1 presenza in campionato e 2 in Coppa Italia.

Ha disputato anche diversi campionati in Seconda Categoria con la maglia del suo paese Antillese (2008-09 e 2017/18) e Real Antillo (2021-22) e Akron Savoca (2015-16). Nella sua carriera anche un campionato in Eccellenza ancora giovanissimo con la maglia del Taormina Calcio.

Simone De Clò – Esterno offensivo, il classe ’03 di scuola Jonica Fc ha fatto tutta la trafila fino ad esordire in Prima squadra, nella stagione 2021-22 una breve permanenza al Casalvecchio Siculo in Prima Categoria, per far ritorno nuovamente alla Jonica (9 presenze in Eccellenza), nella stagione successiva 2022-23 è diventato un tassello importante per lo scacchiere di mister Emanuele Ferraro nell’ultima stagione 25 presenze in campionato e due in Coppa Italia.

Nell’estate 2023, il giovane esterno approda nel blasonato club etneo del Paternò Calcio, nel mercato di Dicembre il suo passaggio al Bocale Calcio 1983 formazione di Eccellenza calabra dove vince la Coppa Italia di categoria, in campionato mette a segno 3 reti, in tutto 21 presenze. Nel Luglio 2024 l’annuncio della sua permanenza in Calabria, ad Agosto il suo passaggio in Promozione alla Valdinisi Calcio, dopo un mese, il cambio di rotta, il suo ritorno a Casalvecchio.

di “M. Muscolino”