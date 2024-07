Lasciano la Jonica Fc, il portiere Pontet, il difensore Marullo e i centrocampisti Baldè e De Jesus

Era già noto che la rosa della Jonica Fc per la stagione sportiva 2024-25 sarebbe stata completamente diversa di quella del campionato scorso, lo avevano fatto capire i dirigenti giallorossi alcune settimane fa quando hanno rinnovato la fiducia al Direttore Sportivo Salvatore Micari con il compito di allestire una gruppo di giocatori tenendo conto non solo delle risorse economiche ma anche della filosofia della Società.

Il club santateresino del Presidente Roberto Cosentino, oltre a confermare il toto lo staff tecnico con in testa mister Enzo Famulari, puntava decisamente su alcune riconferme su tutti quelli di capitan Giuseppe Savoca e del portiere, il protagonista in assoluto della scorsa stagione l’argentino Emmanuel Pontet. Il primo rimane ancora in giallorosso, invece, il secondo un po’ a sorpresa, ha accettato la proposta che gli è venuta dal Modica Calcio, senza alcuna esitazione ha accolto con entusiasmo la chiamata del club rossoblù che punta decisamente alla vittoria del campionato, diciamo obiettivi diversi tra quelli della Jonica e Modica Calcio.

“Sono molto felice di essere arrivato a Modica – dichiara Pontet – Ho scelto questa piazza perché per me è una sfida sportiva importante. Ho avuto una grande impressione quando abbiamo giocato contro i rossoblu nella passata stagione, da tifoseria, squadra e società. Ho anche studiato la storia di questa maglia e ne sono rimasto impressionato. Oggi voglio ripagare la fiducia e regalare gioie a tutta la città e speriamo di riuscirci”.

Una decisione quella di Pontet di lasciare la Jonica ha spiazzato i piani dei dirigenti santateresini che adesso devono rimpiazzare l’argentino con un estremo difensore di livello. Va via anche un altro pupillo della tifoseria giallorossa, “Papito”, il centrocampista Jorge Emilio De Jesus giocherà in Serie D con la maglia del Paternò Calcio.

Altro pezzo pregiato che lascia la Jonica, l’argentino Manuel Morello, il difensore ha accettato la richiesta di un club della Serie A maltese, Birkirkara Fc 1950. Si accasa in Serie D, il centrocampista porteghese Califò Rodriguez Baldè, la scorsa stagione ha messo a segno una rete, giocherà con la maglia della formazione pugliese del Fasano.

Altri addii quella del centrocampista Nicola Bozzanga che si è trasferito al Città di Aci S. Antonio, sono andati via non solo i “big” ma anche due giovani promesse della “cantera” giallorossa, il difensore Francesco Sturiale e il centrocampista Simone Savoca, entrambi classe 2006, giocheranno con la Valdinisi Calcio in Promozione.

Allo stato attuale oltre al capitano Giuseppe Savoca è stata anche ufficializzata la riconferma del brasiliano Flavio Don Santos Carioca e quella del difensore Alexandru Staris, tutto il resto è ancora da decifrare.