Prime riconferme in casa del Volley Letojanni: i tre centrali Giovanni Battiato, Roberto Arena e Valerio Cianci

In casa del Volley Letojanni si lavora in ottica del prossimo campionato di Serie B (undicesimo di fila), dopo l’annuncio dei nuovi volti (Andrea Cassaniti e Marco Di Franco), è la volta delle prime riconferme continueranno ad indossare la maglia giallorossa: i tre centrali Giovanni Battiato, Roberto Arena e Valerio Cianci

Giovanni Battiato alla quinta stagione consecutiva, aveva manifestato la volontà di smettere ma alla fine ha deciso di sposare ancora una volta il progetto Letojanni: “Non potevo che accettare con felicità la chiamata del Volley Letojanni che ormai, considero la mia seconda casa, ma soprattutto quella del mio caro amico Adriano che diventerà il mio coach. Queste condizioni hanno fatto sì che io accettassi di proseguire il mio cammino con l’impegno e la costanza di sempre. Desidero, quindi, ringraziare la società ed il nuovo staff, ma soprattutto mia moglie che mi aiuta nella vita quotidiana e spinge ad andare sempre avanti”.

Roberto Arena sin da subito ha dato il suo assenso per continuare a recitare un ruolo di primo piano a Letojanni. Si è messo a disposizione del neotecnico portando in dote la sua esperienza: “Sono molto grato alla società per la riconferma, nonostante i miei 42 anni, per la quinta stagione a Letojanni metterò a disposizione di tutti la mia esperienza e sarò al servizio della squadra e dell’allenatore. A noi tutti un grosso in bocca al lupo!!!”.

Valerio Cianci, alla sua seconda esperienza a Letojanni che sin da subito ha dato la sua disponibilità a proseguire la sua avventura pallavolistica nella squadra letojannese: “Sono contento di riconfermare la mia presenza a Letojanni, squadra in cui ho trovato un ambiente stimolante oltre che un’ottima sintonia sia con la società, sempre presente e disponibile, sia con me che con gli altri giocatori. Non vedo l’ora di affrontare le nuove sfide che ci attendono, con determinazione ed entusiasmo”.