Quattro nuovi centrocampisti per la Jonica, (3) arrivano dall’Argentina (Cattaneo, Di Stefano e Ibanez), (1) dalla Calabria (Talotta)

Quattro nuovi centrocampisti per lo scacchiere di mister Enzo Famulari, si tratta del 20enne argentino Nicolas Cattaneo, del suo connazionale il 17enne Francisco Di Stefano, sempre dall’Argentina il 29enne Daniele Ibanez e del calabrese Gabriele Talotta.

Nicolas Cattaneo – Classe ‘04, la sua prima volta in Italia, nel suo paese ha giocato nel settore giovanile Club La Rural (2014-2017), Estudiantes (5 Divisione Argentina 2017-2022), Ca Almagro (4 Divisione Argentina 2023-24). Un centrocampista argentino che predilige giocare da interno.

Francisco Di Stefano – Già denominato “Ninho”, un giovanissimo argentino dai piedi sopraffini. Velocità e dribbling sono le sue doti migliori. Il 17enne sudamericano arriva dalla terza divisione argentina dove ha giocato con la maglia del Jj Urquiza

Daniel Ibanez – Un giocatore d’esperienza, il 29enne alla sua prima esperienza in Italia, si tratta di un centrocampista esperto e dinamico, ha le caratteristiche del classico playmaker unendo una grande corsa alla tecnica ed all’abilità nel distribuire il gioco. In Argentina ha indossato le maglie del San Lorenzo, Chacarita Juniors, Olimpo de Bahia Blanca, Cafetaleros de Chiapas, All Boys, Los Andes, Canuelas Fc, Sarmiento Resistencia, l’ultima squadra in cui ha giocato nel suo paese l’Argentins De Quilmes (terza Divisione).

Gabriele Talotta – Classe ’99 centrocampista eclettico, un jolly che può giocare anche nelle linee difensive. Un calabrese di Roccelletta (Cz), ma siciliano calcisticamente parlando, proprio nella sua Catanzaro muove i suoi primi passi nella sua Catanzaro Lido 2004 facendo tutta la trafila del settore giovanile fino al campionato Berretti (2016-17). Nella stagione 2017-18 il suo arrivo in Sicilia nelle file del Città di Scordia (Eccellenza), seguono le esperienza con Città di Acireale (Serie D), Ragusa Calcio, Carlentini, Fc Aci S.Antonio, Città di Viangrande, Misterbianco 2011, Città di Aciatena, la scorsa stagione con l’Aci e Galatea.