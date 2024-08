Tre new-entry nel ruolo di “centrale” la trevigiana Emanuela Agbortabi, la torinese Noemi Marsengo, da Cuneo Melissa Andeng

Una trevigiana, una torinese (con origini cubane) e una cunese (con origini camerunensi), tre giovani atlete classe 2002, il ruolo quello di “centrale”, un reparto completamente rinnovato dalla Società santateresina. Il sodalizio tanto caro al Presidente Andrea Lama, grazie all’attenta regia del Direttore Sportivo Nino Prestipino portano in Sicilia la trevigiana Emanuela Agbortabi, la torinese Moemi Marsengo, sempre dal Piemonte da Cuneo Melissa Sylvia Andeng

Emanuela Agbortabi – “Ho voluto quest’anno rimettermi in gioco per provare a tirar fuori la parte migliore di me, sempre più convinta che, assieme alle mie nuove compagne, si possa raggiungere un ottimo risultato nel prossimo campionato; sono veramente entusiasta al pensiero di questa nuova avventura e aspetto con impazienza il momento per unirmi a tutta la squadra”

La carriera – Nata a Treviso (11-02-2002), ha iniziato a muovere i primi passi a tredici anni in un piccolo club della sua Treviso, arriva il trasferimento all’Imoco Volley San Donà Conegliano, conquista le finali Nazionali di Categoria che le aprono le porte ad alcune apparizioni in nazionale pre-juniores. Nel 2020/2021 passa alla Pallavolo Sicilia Catania in B1 dove conquista i playoff promozione e la stagione successiva resta sempre nel capoluogo etneo con il Hub Ambiente Teams Volley. Arriva il debutto in Serie A2 con la 3M Pallavolo Perugia (2022-23), lo scorso campionato con quella della Pallavolo CBL Costa Volpino.

Noemi Marsengo: “Sono molto contenta di entrare a far parte di questa società che sta allestendo un roster molto competitivo e dai grandi obiettivi. Il presidente e il direttore sportivo mi hanno convinto fin da subito trasmettendomi molta fiducia, per questo non potevo far altro che scegliere di vestire la maglia dell’Amando Volley in quello che sarà il mio secondo anno al Sud! Non vedo l’ora di iniziare e, questa volta, di avere gli Eagles dalla mia parte! A presto.”

La carriera – Noemi torinese di nascita (26-03-2002), da papà italiano e mamma cubana, arriva casualmente alla pallavolo, prima praticava pattinaggio sul ghiaccio e danza. E’ scaramantica, batte sempre due volte i piedi per terra prima della battuta. La giovane atleta di anni 22 per 181 cm di altezza ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel mondo della pallavolo in quel di Torino, nel 2017 nelle giovanili del Volley Parella (con cui vince le finali provinciali all’età di 14 anni) ed un sesto posto alle Kinderiadi 2017 con la Regione Piemonte. La stagione successiva nell’Union Volley Pinarolo. Nel 2018/2019 il suo arrivo in Serie B1 tra le fila del Lilliput Settimo Torinese. Le sue doti tecniche le permettono la stagione seguente (2019/ 2020) di giocare in Serie B2 con la maglia del Certosa Volley Pavia. Nell’anno seguente (2021/2022) passa al Picco Lecco Vittoria (B1) conquistando la promozione in Serie A2. La stagione successiva la scelta di avvicinarsi a casa la vede vestire la maglia dell’Egea Alba Volley in B/2 (2022/23). Lo scorso campionato protagonista in B/1 tra le fila del Pantaleo Podio Fasano dove conquista i play-off.

Melissa Sylvia Andeng “Sono molto entusiasta ed allo stesso tempo impaziente di conoscere le nuove compagne, con cui spero di riuscire a formare una squadra molto competitiva così da aspirare al raggiungimento di grandi traguardi. A tutto ciò si aggiunge il piacere di avere finalmente dalla mia parte una tifoseria a dir poco energica come quella che fino allo scorso campionato, ahimè, ho sempre avuto contro; non vedo l’ora che arrivi presto il momento di poter conoscere squadra e staff e soprattutto rituffarmi al sud per questa nuova avventura”

La carriera – Nata il 30 Settembre 2002 a Savigliano (Cuneo) e di origini camerunensi, Andeng (alta 1 metro e 83 centimetri) è cresciuta nel vivaio di Cuneo Granda Academy, facendo la trafila nelle giovanili fino all’Under 19 in epoca Covid e al contempo maturando esperienza in Serie A1. Nella stagione 2021-22 approda al Desi Volley Palmi (B1), la stagione successiva in Campania con il Baronissi, ecco il Vicenza Volley (2023-2024) dove sfiora il salto di categoria perdendo soltanto la finale playoff.