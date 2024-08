Una conferma e un nuovo arrivo nel ruolo di “Libero” la paternese Maria Chiara Spitaleri e la varesina Sofia Giudice

Una conferma e un nuovo arrivo nel ruolo di “Libero” nel roster 2024-25 della Iannino Amando Volley, la paternese, classe 2002 Maria Chiara Spitaleri e la varesina, classe 2000 Sofia Giudice. Due giovani di prospettiva per coach Alessandro Prestipino che guiderà per la seconda stagione la squadra nel campionato di Serie B1

Maria Chiara Spitaleri “Sono molto contenta di far parte di questo progetto per il terzo anno consecutivo e non vedo l’ora di salutare le mie vecchie compagne, accogliere le nuove arrivate e iniziare con tutte loro questa nuova avventura. Prometto che il mio impegno, che sia in allenamento o in partita, sarà sempre al massimo.”

La carriera – Nata a Catania il 5 giugno del 2002, 1.60 di altezza muove i primi passi con il Paternò Volley, ancora giovanissima (14 anni) esordisce in Serie C. Rimane ben quattro stagioni per trasferirsi al Mascalucia Volley, due campionati di serie C con l’approdo in serie B2. Nella stagione 2022-23 arriva a S. Teresa, Maria Chiara con la casacca dell’Amando Volley per il terzo anno consecutivo in questi anni ha ampiamente dimostrato il suo attaccamento alla maglia, con grande grinta e forza di volontà.

Sofia Giudice “Ritorno volentieri al Sud poiché mi sono trovata a meraviglia, e difatti non ho avuto alcuna esitazione allorquando è arrivata la chiamata da Santa Teresa ad accettare immediatamente, con la considerazione inoltre di andare in una società seria e con una tifoseria davvero molto calorosa. Sono molto carica per questa nuova avventura, non vedo l’ora di iniziare a conoscere le mie nuove compagne”

La carriera – classe 2000, originaria di Leggiuno (VA), cresciuta ad Orago. Nonostante la sua giovanissima età, Sofia ha già un bel curriculum, impreziosito dalle tante vittorie conseguite nelle giovanili di Orago. Nella stagione 2019/2020 si trasferisce in Calabria con la casacca del Volley Palmi in B1, mostra le sue potenzialità, nel campionato successivo si trasferisce a Messina con la maglia dell’Akademia Sant’Anna dove gioca i playoff per la Promozione in A2. Nel campionato 2021-2022 Sofia si è divisa fra il Desi Palmi e il Duo Rent Terrasini, che ha portato alla salvezza, per poi approdare al Porto Mantovano (2022-23). La scorsa stagione al Rothoblaas Volano dove raggiunge i play-off