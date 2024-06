Arriva l’ufficialità da parte della Valdinisi Calcio: “Mister Roberto Frazzica ancora in biancorosso”

Arriva l’ufficialità da parte della Valdinisi Calcio: “Mr Roberto Frazzica ancora in biancorosso”. Continua il rapporto di collaborazione tra le parti, il prossimo campionato di promozione 2024-25 vedrà alla guida tecnica per la quarta stagione Roberto Frazzica come si legge nel comunicato la “Società è pienamente soddisfatta del lavoro svolto sino ad ora e ha piena fiducia nel suo operato”.

Nel segno della continuità, mister Frazzica potrà continuare a portare avanti il lavoro svolto in questi anni, rispetto alle precedenti stagioni non avrà come viceallenatore Sebastiano Perrone (qualche giorno addietro la Società aveva annunciato la fine del rapporto con il tecnico “Di comune accordo la Società e Mr Perrone hanno deciso di interrompere il rapporto che li legava ormai da due stagioni”). Per il prossimo campionato, oltre a mister Perrone non avrà la collaborazione del preparatore dei portieri Pippo Di Pietro, quindi uno staff tecnico tutto nuovo per la stagione 2024-25 “Nei prossimi giorni verrà ufficializzato il resto dello staff tecnico che collaborerà con l’allenatore” si legge nella nota della Società del Presidente Giovanni Garufi.

Roberto Frazzica e Valdinisi Calcio mettono in campo un bel “poker” di stagioni, il tutto ebbe inizio nell’estate del 2021, precisamente nella prima settimana di Luglio dove veniva annunciato l’arrivo in biancorosso di mister Frazzica al suo debutto in assoluto su una panchina della prima squadra.

Sono trascorsi ben tre anni, si sono portati a termine ben tre campionati di Promozione, con risultati diversi dal penultimo posto della prima stagione (2021-22), un 13 posto finale che portò la Valdinisi a giocarsi la permanenza ai play-out in casa del Sinagra Calcio, vittoria per 2-1 grazie alle reti di Gaetano Romeo e di Domenico Micalizzi. La seconda stagione si conclude in sesta pozione, l’ultima quella appena conclusa 7^ posto finale con la ciliegina della conquista della Semifinale di Coppa Italia contro il Vittoria.

Complessivamente Roberto Frazzica ha collezionato 76 panchine, conquistando 85 punti, 19 vittorie, 28 pareggi e 29 sconfitte, realizzando 94 gol e 101 quelli subiti.

Risultati che sono maturati lontano dal “Comunale Nizzardo” non adatto al campionato di Promozione, la Società ha scelto il Comunale di Bucalo di S. Teresa di Riva in sintetico, disputando le gare in notturna con inizio alle ore 18.00. La prossima stagione? Una premessa da diversi mesi sono iniziati i lavori al Comunale di Nizza di Sicilia, la speranza dei tifosi e della Società di poter giocare sul terreno di casa, salvo complicazioni dell’ultim’ora fine 2024 inizio 2025.

Salvo ripensamenti, la Valdinisi Calcio dovrebbe iniziare il suo quarto campionato di Promozione giocando le gare casalinghe ancora una volta sul sintetico di S. Teresa di Riva.

di “M. Muscolino”