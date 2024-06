Arrivano i primi colpi di mercato per l’Asd Volley Letojanni l’opposto Andrea Cassaniti e il schiacciatore Marco Di Franco

Arrivano i primi colpi di mercato della stagione sportiva 2024-25 per l’Asd Volley Letojanni si i tratta dell’opposto Andrea Cassaniti classe 2003, lo scorso anno nelle fila del Viagrande, e del schiacciatore Marco Di Franco, classe 2002 reduce dalla Serie A3 nell’Avitec Modica.

Andrea Cassaniti: può rivestire il ruolo di opposto e all’occorrenza anche quello di martello ricettore. Ha iniziato la sua trafila giovanile con la Roomy Catania e vinto titoli regionali con l’Under 15, Under 17 e Under 19 partecipando anche alle finali nazionali. Nel 2020 ha esordito in Serie B con la Roomy, mentre nelle due successive stagioni ha indossato la maglia del Papiro Fiumefreddo, per accasarsi poi, lo scorso anno, nel Viagrande.

“Sono molto contento di avere la possibilità di entrare a far parte di una società seria ed ambiziosa come il Volley Letojanni. Ringrazio la società e soprattutto il nuovo mister Adriano Balsamo per la fiducia riposta in me. Cercherò di dare il massimo e dimostrare tutto il mio valore e durante la settimana e nelle gare di campionato per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla dirigenza”. Queste le prime dichiarazioni dell’opposto/martello ricettore Andrea Cassaniti.

Marco Di Franco: schiacciatore ha iniziato il percorso giovanile con la Roomy di Giovanni Barbagallo, dove ha disputato alcune finali nazionali e due collegiali con la maglia azzurra nell’anno 2017. L’anno dopo si trasferisce in Veneto, a Treviso, dove disputa l’Under 16 e il suo primo campionato di Serie B. Nel 2019 disputa l’Under 19 e il campionato di Serie C con la Lube Macerata. Nel mese di marzo del 2020 a causa del Covid è costretto a ritornare nella sua città natale Catania dove ha iniziato a giocare per due annate in Serie A3 con la Saturnia Acicastello (raggiungendo nella seconda stagione la finale play off per la Serie A2) per ritornare poi in Veneto, nel Montecchio Maggiore. Lo scorso anno, in Serie A3 in quel di Modica.

“Sono abbastanza felice per la chiamata del Letojanni e di entrare a far parte di un roster importante come quello jonico. Sono certo delle potenzialità e della forza del gruppo e ringrazio il nuovo mister Adriano Balsamo per avere riposto in me grossa fiducia. Dopo le stagioni di Serie A3 ho deciso di affrontare questa nuova esperienza in Serie B perché credo nel progetto tecnico del Letojanni e nella società che ritengo abbia i mezzi per poter allestire un organico di tutto rispetto e disputare un buon campionato. Sono alla ricerca di nuove sfide e di nuovi stimoli – conclude il giovane Di Franco – e questo mi ha convinto ad arrivare a Letojanni dove cercheremo di lavorare e impegnarci al massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società”. Queste le prime dichiarazioni del neo acquisto Marco Di Franco.