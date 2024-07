Che acquisti messi in atto dalla Leonfortese: un argentino (Villar), un brasiliano (Portillo), un spagnolo (Baldeh), l’esperto Tabascio e Tripiano

Che acquisti messi in atto dalla Leonfortese: da Palermo arriva Alessio Tabascio, dal Brasile arriva il difensore Giovanni Portello, il giovanissimo calciatore Francesco Tripiano, dall’Argentina Franco Nicolas Villar, dalla Spagna con origine senegalese l’attaccante Berna Baldeh

Alessio Tabascio – classe 1986, il portiere palermitano ritorna a vestire i colori biancoverdi dopo due anni. Calciatore esperto, ha giocato in Serie D (Giarre), Eccellenza (Enna, Sporting Arenella Palermo, Acicatena, Leonzio, Atletico Catania, Sporting Adrano) e Promozione (Sporting Arenella Palermo, Leonzio, Aragona, Real Biscari, Atl. Catania, Acicatena, Fc Motta, Real Aci, Club Sportivo Lavinaio, Megara e Villarosa San Sebastiano quest’ultima squadra dove ha giocato la scorsa stagione).

Giovanni Portello – Classe 2001 un difensore fisico e dotato di una buona tecnica. Ha giocato per quasi tutta la sua carriera in Brasile con le maglie, tra le altre, di Fefece e Londrina. È approdato in Italia nella scorsa stagione, alla Polisportiva Gioiosa, da centrale difensivo ha messo a segno tre reti.

Il “delantero” centrale Berna Baldeh, classe 1998, un attaccante polivalente, che può essere utilizzato anche in fascia da esterno offensivo. Una carriera giocata nella terza serie spagnola con Llagostera, Oyonesa, Barbadas, Palamos e Igualada, con una parentesi anche al Neuhof, in quinta divisione tedesca.

Francesco Tripiano, classe 2006, una mezz’ala che vanta già 14 presenze in Eccellenza il suo debutto la scorsa stagione con la maglia del Geraci. È cresciuto tra Calcio Sicilia e Ribolla, dove ha realizzato 29 reti nel campionato Regionale U17.

Franco Nicolas Villar, classe 1998 un mediano dai piedi buoni, duttile ed utilizzabile in tutti i ruoli del centrocampo. Proviene dal Mazara 46. Cresciuto calcisticamente in Argentina nel Talleres R.E., fino alla formazione Primavera, prima di passare al General Lamadrid. Nel 2020 il suo arrivo in Italia al Tempio (Sardegna) Nelle ultime due stagioni, ha vestito le maglie di Geraci, Mazara 46 e Palmese.