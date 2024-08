Due “assistant-coach” per Alessandro Prestipino. Si tratta di Tommaso Parente e Enza La Giusa. “Scoutman” Mimmo Crupi

Completato lo staff tecnico dell’Amando Volley con il nuovo sponsor “Iannino Volley S. Teresa” per la stagione sportiva 2024-25, non c’erano dubbi sulla riconferma dell’allenatore santateresino Alessandro Prestipino (alla sua seconda stagione), invece, due volti nuovi nel ruolo di “assistant-coach”, Tommaso Parente che ricoprirà anche il ruolo di preparatore atletico e sarà anche parte attiva negli allenamenti di tutto il settore giovanile e Enza La Giusa.

A completare lo staff la riconferma di Domenico Crupi nel ruolo di “Scoutman”, una spalla nel lavoro di mister Prestipino, non solo, si occuperà anche di “Statistiche in tempo reale”.

“Ho sentito parlare molto bene di questa società, motivo per cui non ho esitato ad accettare la proposta del DS Prestipino. Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio e, considerando l’ambizioso progetto, darò il massimo per ripagare la fiducia datami. Non vedo l’ora di conoscere tutto lo staff, le atlete, il caloroso pubblico e non per ultima, la Sicilia”. Queste le prime parole di Tommaso Parente nuovo assistant- coach e preparatore atletico dell’Amando Volley stagione 2024-25.

La carriera – Tommaso Parente è stato preparatore atletico della Roma Volley Club femminile di Serie A1 nel periodo pre-season (in sostituzione del preparatore impegnato con la nazionale bulgara). Preparatore atletico del settore giovanile e della serie C maschile della Serapo Volley Gaeta Assistant coach e Sparring per le atlete della Nazionale Italiana di Beach Volley Marta Menegatti e Valentina Gottardi

“Una proposta molto allettante quella fattami dall’Amando Volley Santa Teresa, tramite un caro amico, Orazio Contarino, la cui stima reciproca ci lega da anni. È per me un onore affiancare l’Head coach Alessandro Prestipino e far parte di una società che ha progetti molto ambiziosi. Sono determinata ad affrontare questa nuova sfida col massimo impegno e a trasmettere tutto il mio bagaglio tecnico e la mia capacità tattica alle ragazze che non vedo l’ora di conoscere. Ringrazio inoltre il presidente Andrea Lama, il direttore sportivo Nino Prestipino e tutta la compagine societaria per la stima riservatami e per avermi accolta come una di famiglia”.

Queste le dichiarazioni di Enza La Giusa con un recente passato da pallavolista in diverse società militanti tra la serie C e la serie B2, negli ultimi anni anche come secondo allenatore della serie D (sfiorando la promozione in C) e dei settori giovanili di Acireale con i quali ha raggiunto prestigiosi traguardi a livello regionale.