La Jonica annuncia l’arrivo del difensore friulano Davide Tosolini e dell’attaccante napoletano Carlo D’Onofrio

In casa giallorossa della Jonica Fc nel giro di qualche giorno sono stati ufficializzati due nuovi arrivi, potenza in difesa e muscoli in attacco, il difensore friulano Davide Tosolini già sopranominato “Il gladiatore” e l’attaccante napoletano Carlo D’Onofrio, più che un volto noto, si tratta di un ritorno “El Toro” ha indossato la casacca giallorossa nella stagione (2022-23), voluto fortemente da mister Emanuele Ferraro

Davide Tosolini – Difensore centrale friulano, classe 2001, forte fisicamente che unisce alla prestanza una grande generosità, ha già maturata un certa esperienza in Serie D, come si legge nel post della Società con lui “Alziamo un muro in difesa”, età 23 anni, con 1.87 di altezza e 85 kg di peso.

La carriera – Davide Tosolini, nato ad Udine il 2 Dicembre 2000 è un possente difensore centrale, inizia a mettersi in mostra con la maglia Juniores del Mestre (2016-17), due stagioni con la Berretti della Triestina, nella stagione 2019-20 nella rosa della prima squadra (Serie C), pochi mesi poi l’esperienza in Serie D con il Milano City, arriva la stagione con il Chions (2020-21) sempre in D, il campionato successivo con la maglia del Biancavilla 1990 (Serie D), nel campionato 2022-23 gioca in Eccellenza con il Colorno nell’Eccellenza Emilia Romagna, poi il trasferimento in Serie D con la maglia della Mariglianese. La scorsa stagione ha sposato il progetto del Milazzo nel campionato di Eccellenza, adesso nella stessa categoria con la maglia della Jonica.

Carlo D’Onofrio – “attaccante napoletano che unisce fisicità alla tecnica indiscussa” si legge nella nota di presentazione. Il classe 2004 è un attaccante longilineo dal movimento dinamico abile a creare spazi.

La carriera – Ha iniziato la stagione con la maglia del Canicattì in Serie D, poi il suo passaggio all’Isernia S. Leucio. Cresciuto nelle giovanili del Pavia, nella stagione 2018-19 dopo aver disputato il campionato Juniores Regionali U19 con la Folgore Pavia, (11 i gol messi a segno), la stagione seguente con la Caserta Accademy U18, nella stessa categoria (10 reti), arriva l’esperienza con la Cavese in Serie D (7 le marcature), arriva in Sicilia (2022-23) alla Jonica, 19 le reti nel campionato Juniores Regionali U10 e 4 in Eccellenza. La scorsa stagione la Cavese (proprietario del cartellino) inizia con il Canicattì, nel Girone I della Serie D (13 presenze e 3 reti), a Dicembre 2022 al Città di Isernia San Leucio (2 reti) in Eccellenza Molise