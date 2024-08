La Nike 2022 apre il mercato con un doppio colpo: Dario Rigano e Francesco Currò. Nuovo capitano Alessio Mainardi

Tra importanti riconferme (Alessio Mainardi, Carmelo Garufi, Alessandro Monforte e Fabio Donato) e nuovi arrivi (il giovane attaccante Dario Rigano e l’esperto centrocampista Francesco Currò) prende corpo la stagione sportiva 2024-25 della Nike 2022 dopo aver dato fiducia a mister Carmelo Ferrara insieme al suo staff tecnico il vice Francesco Campo e al collaboratore tecnico e preparatore dei portieri Diego Altadonna, il sodalizio del Presidente Claudia Garufi nelle scorse ore ha ufficializzato i primi rinforzi per la nuova stagione che vede la formazione giardinese ai nastri del campionato di Seconda Categoria con l’obiettivo di essere protagonisti.

Dario Rigano – Attaccante, classe 2003 cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Castiglione di Sicilia, nella stagione 2020-21 si trasferisce al Città di Francavilla in Seconda Categoria, causa Covid, il suo debutto la stagione successiva (2021-22) sette reti fatti con in panchina mister Ferrara, 13 reti realizzati nella stagione 2022-23, la scorsa stagione ben 18 reti

Francesco Curró – Un pilastro del Città di Francavilla delle ultime stagioni, in maglia biancoazzuro arriva “Franky”, corsa, cervello, grande tecnica e tanto cuore, un centrocampista polivalente che può ricoprire tutte le posizioni del centrocampo.

Le riconferme? Ad iniziare da colui che indosserà la fascia di capitano nella prossima stagione Alessio Mainardi che prende il testimone lasciato come si legge nella nota della Società “dopo l’addio al calcio del nostro grande Cristian Corica”. Il nuovo capitano è la prima grande riconferma della stagione “ha dimostrato professionalità e spirito di sacrificio dando sempre tutto per la maglia e per i compagni”, una carriera giocata tra Giardini e Taormina con esperienza in Serie C di calcio a 5.

Altro punto di forza a disposizione di mister Ferrara “grinta, forza, tenacia e spirito di squadra sono alcune delle sue qualità più spiccate” la prossima stagione sarà il vicecapitano è un pilastro della linea difensiva, ovvero Carmelo Garufi.

Tra i riconfermati “la grinta e lo spirito di gruppo” del centrocampista Fabio Donato e la voglia di riscatto di Alessandro Monforte dopo la sfortuna stagione scorsa (infortunio) come si legge nella nota “la maglia numero 10 ti aspetta”