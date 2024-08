Alla Jonica arriva un giovane “pendolino” Matteo Romeo e il ritorno del colombiano Jairo Alegria

Altri due arrivi in casa della Jonica Fc, il “pendolino” giallorosso il giovane Matteo Romeo e “Tino Asprilla” ovvero il colombiano Jairo Luis Alegria Florez, un giocatore che già conosce l’ambiente santateresino avendo indossato la maglia nella stagione 2022-23. Continua la composizione del mosaico giallorosso da parte del Direttore Sportivo Salvo Micari che sta lavorando per allestire una rosa omogenea giovanile con pedine d’esperienza da affidare a mister Enzo Famulari che già da due settimane a lavoro con il suo staff con i primi carichi della preparazione atletica.

Matteo Romeo “vivacità sulle corsie esterne”, un esterno difensivo abile nelle due fasi le caratteristiche del 18enne calabrese. Il classe 2006, 1.73 di altezza e 65 di peso, proviene dall’Eccellenza Calabrese dove nell’ultima stagione in qualità di Juniores ha indossato la casacca della Gioiese 1918, nella stagione precedente quella del San Luca.

Jairo Luis Alegria Florez, nativo di Bogotà (Colombia), il classe 1998 un attaccante di grandi qualità tecniche, con un ottimo fiuto per il gol, può giocare anche di seconda punta, abile anche nel dribbling. Conosce bene l’ambiente della Jonica Fc nella stagione 2023-24 causa infortunio aveva saltato gran parte del girone di andata e l’inizio del ritorno causa un infortunio muscolare, nonostante ciò aveva messo a segno ben sette reti. La scorsa stagione nelle file del Bocale Calcio ADMO in Eccellenza calabrese con 10 reti all’attivo.

La carriera – In Colombia ha giocato solamente campionati di settore giovanile, poi l’esperienza in Repubblica Dominicana giocando nella massima serie “Liga Dominicana de Futbol” indossando la casacca della Jarabacoa fino alla stagione 2021/22. Arriva la sua prima esperienza italiana con la maglia della Jonica, nell’estate 2023 fa ritorno alla Liga Dominicana con la maglia dell’Atletico Vega Real per far ritorno in Italia nel mercato di Dicembre nella squadra calabrese del Bocale, adesso nuovamente in giallorosso “attaccante di razza, ha la velocità di un felino e la dinamite nei piedi” viene descritto nella nota della Società santateresina