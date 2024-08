Ufficializzato il cartellone della Coppa Italia Eccellenza, la Jonica abbinata al Città di Aci S. Antonio

La stagione sportiva 2024-25 sarà la 58^ Edizione della Coppa Italia Eccellenza Memorial “Gianfranco Provenzano”, competizione riservata alle 32 squadre partecipanti al Campionato di Eccellenza. La squadra vincitrice avrà il diritto di partecipare alla fase nazionale. A prendere parte alla competizione, ci sarà la compagine santateresina della Jonica che affronterà nei Sedicesimi con la gara di andata al Comunale di Bucalo il Città di Aci S. Antonio.

Si parte Domenica 1 Settembre 2024 con le gare di andata, il ritorno 8 Settembre 2024 ad eliminazione diretta valevole per i “Sedicesimi di Finale”. Per definire gli accoppiamenti e l’ordine di svolgimento delle gare dei Quarti di finale e delle Semifinali (data da stabilire), suddivisi sempre per girone, verrà effettuato un sorteggio, in seduta pubblica, presso gli Uffici del C.R. Sicilia.

La Finale – (data da stabilire) – si disputerà sul campo Falcone e Borsellino di Paternò. In caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari verranno calciati i tiri di rigore.

Girone A

Accademia Trapani – Folgore Castelvetrano

Athletic Club Palermo – Casteldaccia

Castellammare 94 – Partinicaudace (And.ore 20.30),

Città di Gela – Unitas Sciacca

Città San Vito Lo Capo – Marsala

Don Carlo Misilmeri – Oratorio S. Ciro e Giorgio

Lascari – Supergiovane Castelbuono

Parmonval – San Giorgio Piana (And. 31/8)

Girone B