Un grande colpo di mercato per il Catania Beach Soccer: il laterale Josep Gentilin

Domusbet.tv Catania Beach Soccer è lieta di annunciare l’ingaggio di Josep Junior Gentilin, centrale classe 2000, eletto Miglior Giocatore di tutta la competizione in occasione dei recenti Mondiali di Beach Soccer tenutisi a Dubai.

Un grande colpo di mercato per la società rossazzurra che si assicura le prestazioni sportive di uno dei calciatori più importanti nella scena internazionale, giovane, talentuoso e già evoluto tatticamente.

Il campione italo-brasiliano, nato a Trissino in Veneto, è cresciuto fin dalla giovanissima età con la cultura del calcio sulla sabbia. Trasferitosi in Brasile, è scattato l’amore per il Beach Soccer divenuto, anno dopo anno, un vero e proprio lavoro.

Josep Gentilin, in Italia, ha vestito le maglie di Sambenedettese Beach Soccer, Napoli Beach Soccer e, per ultima, quella del Pisa con cui ha conquistato nel 2022 lo Scudetto e la Coppa Italia battendo in finale, a Lignano Sabbiadoro, il Catania Beach Soccer.

C’è anche una breve ma significativa esperienza con la maglia rossazzurra. Josep, nel 2019, sebbene giovanissimo fu uno dei protagonisti del Mundialito che si tenne in Russia suggellato da un più che lusinghiero secondo posto. Cinque anni dopo le strade si incrociano nuovamente. Bentornato Josep, bentornato a Catania.

di “Lorenzo Francesco Casicci”