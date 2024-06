Un ritorno al passato per la Leonfortese, a guidare i biancoverdi la prossima stagione sportiva sarà Gaetano Mirto

Un ritorno al passato per la Leonfortese, a guidare i biancoverdi la prossima stagione sportiva 2024-25 sarà il tecnico catanese, nativo di Randazzo, Gaetano Mirto. Parte ufficialmente la stagione per la Leonfortese che si affida all’esperienza di un tecnico preparato ed un lusso per la categoria.

Il tecnico catanese nell’ultima stagione ha portato il Geraci da matricola ad una tranquilla salvezza dopo che con la stessa aveva vinto nella stagione precedente il campionato di Promozione, per lui si tratta di un ritorno alla guida della squadra biancoverde che aveva già guidato ai tempi della Serie D e nella stagione 2021/22, quando ottenne la promozione in Eccellenza.

Nel curriculum del tecnico Gaetano Mirto sei stagioni al Castiglione di Sicilia (quattro promozioni e due salvezze, che hanno portato la squadra dalla 1^ Categoria alla Serie D). Giarre (Eccellenza) e il Due Torri (Eccellenza).