Il Città di Avola ufficializza l’arrivo del difensore Lorenzo Godino e dell’attaccante Alessio Ferla

Arrivano i primi rinforzi in casa del Città di Avola neopromossa nel campionato di Eccellenza, si tratta di un giovane attaccante Alessio Ferla e dell’esperto difensore centrale Lorenzo Godino, un ritorno in maglia rossoblù avendo giocato nella stagione 2016.

Le prime dichiarazioni del difensore centrale, classe ’92 Lorenzo Godino nativo di Mazara del Vallo “Ringrazio la società, il mister e il direttore per avermi fortemente voluto ad Avola, per me questa città è casa e sono felice di ritornare e mi auguro di fare bene e raggiungere obbiettivi importanti insieme ai miei compagni.

Lorenzo Godino, non ha bisogno di tante presentazioni: una carriera tra Eccellenza e Serie D, la scorsa stagione con la maglia del Paternò Calcio ha vinto la Coppa Italia Eccellenza che ha aperto le porte alla categoria superiore. In passato ha giocato con il Ragusa, una finale play-off disputata con lo Sporting Taormina. In carriera ha indossato le maglie della Leonzio, Aci S. Antonio, Città di Scordia, Acireale e Mazara e tre stagioni nella Primavera dell’Udinese

Le prime parole del giovane classe 2002 l’attaccante Alessio Ferla “Ringrazio la Società, il mister e il Direttore per avermi fortemente voluto. Avola e’ una grande piazza che merita categorie superiori, ma sono pronto a dare il mio contributo insieme ai miei compagni per portare più in alto possibile i colori rossoblu” .

Cresciuto nelle giovanili della Pantanelli, la scalata nei settori giovanili professionistici Fiorentina, Salernitana, Sassuolo e Udinese. La sua prima squadra tra i “grandi” il Novara dove vince il campionato di Serie D, indossa le maglie dell’ Arconatese e Bra sempre in Serie D. L’estate scorsa rientra in Sicilia ed inizia la stagione con il Real Siracusa in Eccellenza, a Dicembre passa all’Fc in Promozione (8 gol realizzati), disputa la finale play-off contro la sua nuova squadra.