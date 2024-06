Arrivano i primi colpi di mercato per l’Imesi Atletico Catania: Saddik Bello e Antonino Busà

Tra riconferme e nuovi arrivi, l’Imesi Catanià annuncia l’ingaggio del centrocampista Saddik Bello e del portiere Antonio Busà. Questi i primi colpi di mercato messi a segno dal Direttore Sportivo Damiano Proto, che sta lavorando anche in ottica delle riconferme.

Saddik Bello – Ghanese di nascita, classe 1996 proviene dall’Unitas Sciacca, aveva iniziato la carriera in Sicilia nella stagione 2023-14 con la Sancataldese (Eccellenza) cinque stagioni in tutto con gli ultimi due stagioni (2016-17 e 2017-18 in Serie D. A Dicembre passa al Vallelunga in Promozione, poi il suo ritorno nell’elite dell’Eccellenza con Marina di Ragusa, di nuovo Sancataldese, due stagioni con l’Enna Calcio, Leonfortese, Santa Croce nel Dic. 23 il suo passaggio all’Unitas Sciacca.

Antonino Busà – La prossima stagione indosserà la maglia giallorossoblù, classe 2002, 180 centimetri, in passato ha indossato le maglie delle giovanili del Katanè Soccer, Giovani Leoni, Sicula Leonzio e Potenza Calcio, nella stagione 2020-21 al Siracusa in Eccellenza, la stagione successiva al Paternò Calcio (Serie D), due campionati al Ragusa Calcio, con la promozione in Serie D, la scorsa stagione all’Akragas.