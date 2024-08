Il S. Alessio già al lavoro dal riconfermato Monaco, ai nuovi acquisti: il portiere Bucalo, i bombers Tosto e Mastroieni, il jolly Trovato

Il S. Alessio Calcio è al lavoro in vista della sua terza stagione nel campionato di Promozione stagione sportiva 2024-25, alla riconferma di mister Giacomo Parisi insieme al suo staff tecnico (da vice Simone Saida al preparatore dei portieri Piero Scornavacca, a completare il preparatore atletico Andrea Sturiale), il Direttore Sportivo Daniele Bonanno in queste settimane è impegnato tra riconferme e nuovi acquisti, intanto la preparazione è partita, con due certezze l’inserimento nel Girone B (tutto messinese con squadre peloritane e tirreniche) e la conoscenza del primo avversario di Coppa Italia Promozione, il derby con la Valdinisi Calcio.

La compagine del Presidente Giovanni Rovito anche per l’ormai imminente inizio di stagione, ha operato con criterio piuttosto occulato, puntando sullo zoccolo duro, sull’ossatura che ben ha fatto lo scorso campionato, su tutti ancora con tanta grinta e voglia di giocare, nonostante le primavere il bomber Davide Ardizzone. Il lavoro del Direttore Sportivo è stato quello di individuare gli elementi idonei per il gioco di mister Parisi, puntando su giovani elementi, ad iniziare dai pali con l’arrivo di Lorenzo Bucalo, di scuola Jonica dove ha fatto tutta la trafila, con diverse apparizioni in prima squadra nel campionato di Eccellenza, la scorsa stagione in promozione con il Real Aci, adesso sposa in toto la nuova maglia quella “orange” del S. Alessio.

Da un volto nuovo, ad una riconferma, ormai è un veterano, possiamo dire è di casa nella famiglia del S. Alessio, l’esperto portiere Emanuele Monaco che porterà la sua esperienza a servizio della squadra, ma non solo, sarà un tesserato in doppia veste di giocatore della prima squadra, di allenatore nel settore giovanile, guiderà l’Under 17 e la squadra Juniores, riprendendo un progetto giovanile di qualche stagione orsono.

Da una riconferma all’arrivo di un jolly difensivo Anthony Trovato, il classe 2003 cresciuto nel settore giovanile con il debutto in Promozione (2019-20), la stagione successiva in Eccellenza all’Aci S. Antonio, scende di categoria (2021-22) indossando la maglia della Valdinisi Calcio, nelle ultime due stagioni alla Jonica (Eccellenza), adesso la nuova esperienza con il S. Alessio. Un colpo importante messo a segno dal Direttore Sportivo Daniele Bonanno che è riuscito a portare in maglia “orange” due attaccanti di livello, il classe ’88 Sebastiano Mastroieni, per lui si tratta di un ritorno, reduce dalla vittoria con la sua Fiamma Antillo oltre a vincere il titolo di capocannoniere (con un passato con Antillese, Savoca, Calcio Furci, Real Antillo), nella linea offensiva con esperienza in Eccellenza e Promozione il catanese Giuseppe Tosto nelle ultime stagioni all’Fc Misterbianco.

Il mercato del S. Alessio è ancora aperto, il DS Bonanno è in cerca di un portiere, visto il forfeit del portiere Lorenzo Santoro proveniente dalla Jonica, tra l’altro aveva iniziato anche la preparazione, ma sembra che le strade si siano divise prima di iniziare. Da rafforzare con un’altra figura il reparto centrale di difesa (dovrebbe arrivare Ivan Ciancio la scorsa stagione al Giardini Naxos). Restando sulla linea difensiva , nelle ultime ore è arrivata la firma del difensore, un classe 2005 un terzino di grande velocità e tecnica William Goinden annunciato come acquisto dal Città di Mascali la settimana scorsa, invece, il cambio di rotta in quel di S. Alessio, ex TaoNaxos, Kaggi, Robur Letojanni 2022 e Sporting Taormina

Tra riconferme e nuovi arrivi, ci sono anche chi ha lasciato la maglia alessese, come il difensore Mattia Bongiorno (Calcio Furci), il centrocampista Samuele Mifa (Casalvecchio Siculo), per non parlare dei due Brunetto, il portiere Angelo e il difensore Sebastian, non ci sarà il portiere Nilo Ravasco, lo svincolato Pietro La Torre, alcuni nomi che hanno scelto altre strade per la prossima stagione. Nelle uscite anche gli svincolati Leonardo Daniele Popa e Gennaro Tortora.