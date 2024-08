Massimo De Domenico (Pro Mende Calcio): ““tre colpi e siamo completi, sarà un torneo equilibrato”

C’è ottimismo in casa della Pro Mende per il prossimo campionato di Promozione, la compagine di Santa Lucia del Mela è stata inserita nel Girone B con tutte le messinesi (dalla tirrenica alla jonica), il Direttore Tecnico Massimo De Domenico “tre colpi e siamo completi, sarà un torneo equilibrato”.

Si prospetta un torneo molto equilibrato e combattuto, in casa giallorossa ne sono consapevoli, l’energia in questa fase è quella di portare in essere il progetto di rilancio del sodalizio tirrenico. Già diversi i colpi di mercato realizzati dall’attaccante Daniele D’Amico all’esterno Daniele Pantano e il centrocampista Antonio Arigò, giocatori di spessori che hanno alle spalle diversi campionati di Eccellenza e Promozione. Nelle prossime ore l’annuncio di altri volti nuovi, del portiere Giuseppe Bonasera (la scorsa stagione alla Valdinisi) e del portiere Emmanuel Capilli proveniente dalla Nebros.

“Siamo in fase di completamento, la squadra è quasi fatta, stiamo lavorando per inserire un elemento esperto per ruolo e poi potremo considerare concluso il mostro mercato – ha dichiarato Massimo De Domenico alla Gazzetta del Sud – abbiamo tanti giovani interessanti e con il reparto dei grandi ben distribuito sono sicuro che possiamo centrare i nostri obiettivi stagionali, ottenere una tranquilla salvezza, sarà un torneo tosto, dove ci sarà un grande equilibrio”