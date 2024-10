Con determinazione e carattere il Modica ribalta il risultato (4-3) al Città di Misterbianco

Una vittoria di carattere per il Modica Calcio avanti di due reti, si fa rimontare dai padroni di casa, prima riacciuffano il pareggio (2-2), poi si portano in vantaggio, con coraggio e determinazione la capolista capovolge il risultato siglando la quinta vittoria di fila che vale ancora una volta il primato in classifica

Cronaca – Primo tempo

13’ – i padroni di casa con Santapaola, provano un tiro da fuori che finisce alto.

15’ – ospiti in vantaggio: rimessa laterale di Cacciola con il pallone che viene prolungato dalle parti di Idoyaga, per l’attaccante è facile spingere il pallone in porta e portare avanti i suoi.

20’ – gol annullato agli ospiti: colpo di testa volante di Belluso che finisce in porta, l’assistente alza la bandierina.

22’ – ci prova Vitelli ma la palla finisce alta,

24’ – il raddoppio rossoblù – Incatasciato fa partire una staffilata da fuori area che si insacca alla destra dell’ incolpevole portiere Biondi.

26’ – accorciano i padroni di casa con Montanaro.

36’ – arriva il pari del Città di Misterbianco con Dembelè

47’ pt – Il Modica segna il 3-2 con Vitelli, rete che viene annullata per dubbio fuorigioco.

Cronaca – Secondo Tempo

51’ – ci prova Cacciola da fuori ma il pallone si spegne a lato

Cambio tattico di mister Ferrara: in campo tutti gli attaccanti con l’ingresso di Arquin

57’ – Ottimo pallone buono per Schembari che fa partire un tiro lento e facile per Biondi.

58’ – gol sbagliato gol subito, Misterbianco in vantaggio: Caruso trova il tiro della domenica e porta in avanti i suoi.

74’ – Vitelli viene atterrato in area dal portiere Biondi e il direttore di gara fischia il calcio di rigore, dal dischetto si presenta Belluso che, freddo, batte il portiere e pareggia i conti. (3-3)

79’ – buon pallone in mezzo per Idoyaga che prolunga su Arquin, l’attaccante non si lascia pregare e mette in rete il gol del vantaggio. Fino alla fine non ci saranno pericoli per Pontet e compagni che portano a casa i tre punti.

Mister Ferrara: “Abbiamo iniziato bene la partita e la prima mezz’ora. Poi sono venuti fuori loro che hanno provato ad impensierirci. Alla fine abbiamo dimostrato carattere

Città di Misterbianco 3 Modica Calcio 4

Marcatori: 15’ Idoyaga (Mo), 24’ Incatasciato (Mo), 27’ Montanaro (Mi), 37’ Dembele (Mi), 13’ st Caruso (Mi), 28’ st Belloso (Mo), 34’ st Arduin (Mo)

Città di Misterbianco: Biondi, Messina, Ababei, Altieri, Dembele, Longo, Rapisarda, Barbaro ( 58’ Acciarito) Montanaro, Santapaola (66’ Guerra), Caruso ( 72’ Danny Biondi. A Disp: Leone, Acquaviva, Carcagnolo, Guerra, Biondi, Acciarito, Mazzeo, Orofino, Russo. All: Mario Currò.

Modica Calcio: Pontet, M. Messina, Cacciola, Mallia (68’ Succes), Schembari (68’ Kondila), Incatasciato (61’ Arquin), Maimone, Rossi, Vitelli, Idoyaga, Belluso (81’ Triolo). A Disp: Calvo, Cappello, Success, Mollica, Francoforte, Kondila, Triolo, Susino, Arquin. All: Pasquale Ferrara.

Arbitro: Salvatore Accetta di Barcellona Pozzo di Gotto. Assistenti: Pietro Quartaronello di Messina e Gabrielbattista Castelletti di Caltanissetta

Ammoniti: Incatasciato, Vitelli, Cacciola (Modica Calcio), Montanaro, Messina (Città di Misterbianco).