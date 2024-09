Il Presidente Sandro Morgana ha presentato la sua candidatura 2024-2028 a “Presidente” del Comitato Regionale Sicilia Lnd

Il presidente Sandro Morgana ha presentato la sua candidatura per il quadriennio olimpico 2024-2028, alla presidenza del Comitato Regionale Sicilia della FIGC – Lega Nazionale Dilettanti. L’Assemblea elettiva si terrà giovedì 12 settembre 2024, alle ore 16, presso la sede federale di Ficarazzi.

“Ringrazio la quasi totalità delle società che hanno sostenuto la mia candidatura e gli amici che hanno raccolto le firme per una designazione che è stata quasi unanime; ho sentito la necessità di candidarmi alla Presidenza del Comitato Regionale Sicilia della FIGC – Lega Nazionale Dilettanti per la passione che mi ha sempre contraddistinto per lo sport in generale e per il calcio in particolare” ha dichiarato il Presidente Sandro Morgana

“Il nostro è un impegno che vuole ancora una volta andare in direzione di un servizio alle società; saremo informati nella formazione e nell’informazione, e anche a migliorare la legge sul lavoro sportivo che tanti problemi sta creando a diverse società; siamo anche pronti a ribadire il nostro impegno per la crescita dell’impiantistica sportiva” continua il Presidente Morgana