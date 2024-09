Primi test match, Akademia Sant’Anna impegnata in Lombardia nel triangolare di Ponte di Legno

Entra nel vivo la preparazione precampionato di Akademia Sant’Anna. Ultimata la terza settimana di preparazione, previsti i primi test match stagionali. Obiettivo la verifica del lavoro svolto in palestra. Nella corso della prossima settimana, infatti, le ragazze di coach Bonafede voleranno a Ponte di Legno (Bs) per affrontare, nell’ambito di un triangolare organizzato dal Comune lombardo, Volley Talmassons, club neopromosso in serie A1, e Trentino Volley, formazione appena retrocessa e che punta a tornare nella massima serie nel breve periodo.

Mercoledì, 11 Settembre partenza delle “SuperGirls” prevista, all’ora di pranzo, con volo aereo da Catania; rientro nella serata di venerdì, 13 Settembre.

Ecco il programma degli incontri:

Giovedì, 12 Settembre – ore 17: Volley Talmassons vs Akademia Sant’Anna

Venerdì, 13 Settembre – ore 14: Akademia Sant’Anna vs Trentino Volley

Sabato, 14 Settembre – ore 17: Trentino Volley vs Volley Talmassons

Calendarizzati anche altri appuntamenti. Venerdì 20 e sabato 21 Settembre, ospite al “PalaRescifina” la Volley Melendugno, formazione meridionale di A2. Negli ultimi giorni di Settembre, infine, prevista la partecipazione ad un quadrangolare in provincia di Frosinone, denominato trofeo “Ciociaria Volley”, unitamente a Arzano Volley (B1), Grotta Volley Castellana (B1) e Altino Volley (A2). Organizzazione a cura di Luca Zuffranieri, in collaborazione con i comuni di Alatri, Frosinone e il comitato territoriale Fipav. Date e orari ancora da stabilire.