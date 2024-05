Saranno le discipline del Rallycross e dello Slalom il weekend della scuderia RO Racing

Fine settimana light per la scuderia RO racing. Rosario Montalbano sarà in Sardegna alla Ittiri Arena, al via del doppio impegno d’avvio del Campionato Italiano rally Cross. In Sicilia diversi saranno i portacolori della scuderia ai nastri di partenza dello Slalom Giarre Milo.

In Sardegna, alla Ittiri Arena in provincia di Sassari, dopo il rinvio della gara di Maggiora, prenderà ufficialmente il via la stagione del Rallycross. Nell’Isola Nuragica è previsto un doppio appuntamento, con due gare che si disputeranno rispettivamente nella giornata di sabato quattro maggio e in quella di domenica cinque. A marcare cartellino di presenza in Terra Sarda, prima tappa del Campionato italiano denominato RX Italia, dopo le positive esperienze della scorsa stagione, sarà Rosario Montalbano. Il presidente del sodalizio siciliano sarà al via della manifestazione con una Skoda Fabia R5 seguita dal Colombi Racing Team e gommata Pirelli.

In Sicilia, in provincia di Catania, al 23° Slalom Giarre Milo, valido per il Campionato Siciliano di specialità, saranno cinque i rappresentanti della scuderia a scendere in strada tra i birilli. Le splendide dame, Alice Gammeri, con la sua Clio Williams della classe N2000 e la Campionessa italiana in carica, Angelica Giamboi, con l’inseparabile Fiat x1/9 della classe S5 del Gruppo Speciale, proveranno a vincere tra le rappresentanti del gentil sesso. Sempre in Gruppo Speciale a nutrire ambizioni di vittoria, a bordo di una Fiat X1/9 della classe S6, ci sarà Alfredo Giamboi. In classe A 1400, con una Peugeot 106, marcherà cartellino di presenza Alessio Truscello e in classe E1 Ita 2000, con una Renault Clio Rs, sarà pronto a dare battaglia Marco Gammeri

Sempre in uno slalom, ma in Campania, al Monteforte Braccelle in classe N1600, con una Peugeot 106, ci sarà Franco Greco.

di “Giuseppe Livecchi”