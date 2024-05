Il Real Rocchenere dona al Palermo Museum la storica maglia n. 3 del campionato di Serie A 1961-62

Quando nel calcio italiano, soprattutto in quello siciliano, si nominano i colori sociali “rosanero” si fa subito riferimento al Palermo Calcio, sabato scorso (27 Aprile 2024) una giornata importante per l’Asd Real Rocchenere compagine che milita nel campionato di Prima Categoria Sicilia.

La Società del Presidente Sergio Allegra, nata quattro stagioni orsono ha adottato i colori sociali il “rosanero” per tenere saldo il legame con la Società “madre” del Palermo Calcio, grazie alla “maglia numero 3”. Il tutto ha avuto inizio ben 60 anni quando “delle maglie rosanero” indossate durante il campionato di Serie A stagione sportiva 1961-62 sono arrivate nel piccolo paese di Rocchenere in Provincia di Messina.

Una storia originale che ci viene raccontata dal Presidente Sergio Allegra “Una storia affascinante accompagna questa maglia. Intorno alla metà degli anni ’60 arrivano a Rocchenere delle divise rosanero provenienti da Palermo di cui una arriva fino ai nostri giorni con tanto di documentazione fotografica. Incuriosito da questa storia, diversi mesi fa, il nostro Direttore Area Marketing,Theo Di Blasi, ha iniziato a fare delle ricerche fino a risalire all’origine della maglia appartenente al kit gara usato dal Palermo Calcio nel 1961-62.

Contattati i responsabili del Palermo Museum, che ne hanno verificato la corrispondenza, si è proceduto con la riconsegna della maglia al fine di farla tornare laddove tutto era iniziato “.

Una maglia storica che nella stagione 1961-62 arriva a Rocchenere, nella stagione 2023-24 un Sabato di Aprile fa ritorno a Palermo “Una giornata importante nella storia del Real Rocchenere quella vissuta Sabato 27.04.2024 – ci dichiara Sergio Allegra – una delegazione della società rosanero è stata ospite del Palermo F.C. al Renzo Barbera dove abbiamo consegnato la storica maglia di gara. La maglia costituisce un pezzo di storia del Palermo FC – continua il Presidente del Real Rocchenere – sarà esposta all’interno del Palermo Museum come sottolineato sui canali social dello stesso”.

Sulla pagina ufficiale del Palermo Calcio si legge: Da oltre 60 anni, indossando i colori rosanero. Una storia originale lega al nostro club l’ASD Real Rocchenere, formazione siciliana che milita nel campionato di Prima Categoria. Nella stagione 61/62 alcuni calciatori del Palermo donarono le loro maglie alla squadra messinese, che da quel giorno adottò il rosa e il nero come colori sociali. Oggi, una delegazione dell’ASD Real Rocchenere ha consegnato al Palermo Museum un pezzo di storia”

“Ringrazio a nome di tutto il Real Rocchenere il Palermo F.C per l’ospitalità ricevuta – continua il Presidente Sergio Allegra – per il catering, per il walk about nel museo e all’interno dello stadio Renzo Barbera. Onorati di rinsaldare questo legame con i colori rosanero che ci contraddistingue nelle nostre storie. Questa occasione ha permesso di rafforzare le relazioni tra Palermo F.C. e Real Rocchenere aprendo nuovi scenari all’orizzonte”.

di “Mimmo Muscolino”