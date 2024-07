Antonio Emma nei quadri dirigenziali del Gela Calcio come “Direttore Area Tecnica”

Tra acquisti e cessioni il Gela Calcio annuncia l’ingresso nei quadri dirigenziali di Antonio Emma che va a ricoprire il ruolo di Direttore dell’Area Tecnica.

La Carriera: Emma, in passato ha ricoperto i ruoli di Presidente e Direttore Generale del Città di Caltanissetta, militante in Promozione, e si è reso protagonista della cavalcata dello Sport Club Nissa dalla Terza Categoria all’Eccellenza. E’ stato incaricato dalla Reggina come osservatore in Sicilia. Più di recente, ha ricoperto l’incarico di direttore dell’Area Tecnica della Nissa e della Nazionale Siciliana.