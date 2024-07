Mister Attilio Sirugo: “L’Avola in Eccellenza sarà una squadra ambiziosa e con tanta qualità”

“Faremo una stagione all’altezza. La Società sta facendo sforzi importanti, adesso seguiteci in massa” queste le parole dell’allenatore della neopromossa Città di Avola 2020 – Attilio Sirugo. Dai colpi di mercato effettuati, l’Avola sempre più ambiziosa, una neopromossa con propositi ben precisi per essere ancora protagonista anche in Eccellenza.

Mister Attilio Sirugo “Sono soddisfatto del lavoro svolto da Società e Direttore sportivo. Stanno cercando di massimizzare gli sforzi per accontentare le mie richieste tecniche e soprattutto umane. Per motivi diversi abbiamo salutato parte della rosa dell’anno scorso, che nel tempo era riuscita a fare dei miglioramenti importanti”.

Vi siete mossi bene sul mercato, pensate di fare altri colpiti? “Sicuramente l’organico è stato e sarà rafforzato ancora. Abbiamo fatto colpi importanti e funzionali. Sono certo che verranno fatti ulteriori ritocchi di qualità per alzare ancora di più il nostro livello”.

Che caratteristiche avrà la sua squadra in Eccellenza? “L’Avola di quest’ anno, in Eccellenza, sarà una squadra ambiziosa, con esperienza ma anche con tanta fresca qualità. Propositiva, devota al gioco e a far divertire il nostro pubblico ogni Domenica”.

In merito a chi non crede in voi? “Riguardo agli scetticismi, ricordo le stesse frasi di circostanza nel Luglio dell’anno scorso, poi sappiamo tutti com’è finita. Quindi, chi ha fiducia in noi, ci sostenga, ci stia vicino a prescindere, sicuri e certi che lavoreremo ininterrottamente per il bene del nostro Club, per il resto, per i pessimisti seriali da tastiera, ci sarà sempre tempo per salire sul Carro”.