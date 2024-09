Colpo vincente al debutto per il Modica Calcio che espugna (2-0) il “Nobile” di Lentini

Al “ Nobile” di Lentini il Modica Calcio batte la Leonzio per 2-0, troppa la differenza in campo a segno Mallia e Pettinato. S’inizia con un buon ritmo e con una giusta cattiveria agonistica, al 3’ infatti arrivano i primi tafferugli che portano all’ammonizione di Miraglia

27’ – il Modica in vantaggio, calcio d’angolo di Maimone che mette un pallone perfetto in mezzo, Caruso non esce e Mallia non si fa scappare l’occasione di regalarsi il primo gol con la maglia rossoblu (0-1)

43’ – Idoyaga dal centro dell’area prova a battere il portiere di sinistro ma il pallone finisce alto sopra la traversa.

49’ – E’ Mollica a sfiorare l’autogol in un’azione confusa, il difensore devia verso la propria porta ma trova l’estremo difensore modicano pronto a evitare problemi.

59’ – Arriva il gol del 2-0, sempre Maimone mette il pallone in mezzo, ma questa volta trova la testa di Pettinato per il raddoppio.

80’ – Perla di Maimone che centra il palo esterno su punizione

87’ – Castania prova la gioia personale ma il risultato non cambia grazie alla chiusura provvidenziale di Mollica.

Leonzio 1909 0 Modica Calcio 2

Marcatori: 27’ Mallia e 59’ Pettinato

Leonzio 1909: Caruso, Missoud, Midolo, Giuliano (26’ st Imprescia), Tornatore, Puccio, Guerci, Frittitta, Montagno, Miraglia. A disp: Campagna, Turrisi, Diara, Imprescia, Sequenzia, Veca, Ricceri, Sinatra, Castania, Di Benedetto. All: Gaspare Violante.

Modica Calcio: Pontet, Pettinato, Rallo (26’ st Rossi), Mollica, Incatasciato, Mallia (15’ Susino), Schembari (38’ st Kondila), Vitelli (15 st Belluso), Arquin, Idoyaga (40’ st Battaglia), Maimone. A disp: Calvo, Battaglia, Belluso, Rossi, Kondila, Denaro, Margaritini, Susino, Palmisano. All: Pasquale Ferrara.

Arbitro: Davide Lo Presti di Messina. Assistenti: Francesco Conti e Francesco Di Venti di Enna

Ammoniti: Miraglia, Tornatore, Midolo (Leonzio), Incatasciato e Pettinato (Modica Calcio)