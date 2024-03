Il Corritalia ha concluso, nel comune di Saponara, la “Settimana dello Sport per tutti” dell’AICS Messina Aps. “Abbiamo accolto con entusiasmo – ha dichiarato il sindaco di Saponara Giuseppe Merlino – la proposta del comitato provinciale dell’AICS di Messina di una passeggiata ecologica nel nostro territorio, denominata “Corritalia – Insieme per i Beni Culturali e Ambientali”, da tempo riconosciuta dalle Istituzioni italiane”. “Queste iniziative sono importanti per promuovere lo sport, come strumento di benessere fisico, integrazione e inclusione”, il commento l’assessore Nicola Donato.

All’evento, ha preso parte anche il presidente dell’AICS Sicilia Lillo Margareci, che ha ringraziato l’intera comunità di Saponara e dei centri limitrofi per la calorosa partecipazione all’importante appuntamento del calendario nazionale AICS.

Si è partiti dalla Chiesa Matrice “San Nicola” per poi ammirare presso l’artistica fonte Bottesco del 1670, fontana di una vasca, nella quale versano acqua severi mascheroni a forma di testa leonina. Altra fermata alla chiesa dell’Immacolata, annessa al moderno istituto delle suore francescane di Santa Chiara. Dedicata in origine a Santa Caterina D’Alessandria, presenta una porta bronzea di Sgaravatti, che illustra l’antica tradizione dei fiaccolari. Molto gradito è stato, infine, il ristoro organizzato dall’associazione La Piazza.

Sono terminati, così, sette giorni particolarmente intensi, coordinati dal comitato provinciale dell’AICS Messina presieduto da Pierangelo Margareci, che hanno visto susseguirsi momenti sportivi ed aggregativi riguardanti: danza, karate, shorinji kempo, pattinaggio artistico e calcio. Interessate numerose associazioni, tra le quali: Dancing’s Queen, Gymnasium Karate Sporting Club, Reimeikan di Giardini Naxos, Futura ‘90 e Sport & Vita.