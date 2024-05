La Robur Letojanni vola in Seconda Categoria. Al gol di Konè rimonta (2-1) la Virtus Messina con Palella e Ciocarlan

Ultimo atto per la Virtus Messina e Robur Letojanni sul sintetico del Comunale di Bucalo, campo neutro, ma senza tifosi (per mancanza di licenze P.S da parte della società ospitante), il traguardo da raggiungere la conquista della Seconda Categoria. Una gara che vale una stagione tra due Società nate nell’estate 2022, stesso destino, stesso percorso, solo una staccherà il pass del salto di categoria.

A festeggiare al triplice fischio finale è la Robur Letojanni che vince in rimonta, Konatè (19’) porta in vantaggio la Virtus, nemmeno il tempo di festeggiare che arriva il pareggio della Robur (22’ Giorgio Palella), il gol che fa impazzire i tifosi roburini, arriva ad inizio ripresa con il giocatore più esperto Ciocarlan.

Un gol pesante che resiste fino al triplice fischio finale, quando scoppia il tripudio dei giocatori di mister Domenico Rovito, per un traguardo inseguito sin dall’estate, anche se l’inizio non è stato favorevole, poi la striscia positiva (13 risultati utili consecutivi che diventano 15 contando le due dei play-off) che ha permesso la rimonta, alla fine è terzo posto che permette di giocarsi la finale play-off (Girone B) sul campo ostico del Limina Calcio (3-1). Nelle semifinali (1-0) allo Sporting Rafael Club.

I giallorossi della Virtus Messina (terzo posto finale 32 punti come quelli della Robur), in semifinale (2-0) al Roccavaldina, finale play-off (2-0) al San Paolino che li porta allo spareggio interprovinciale.

La cronaca (di Paolo Crisafi) – Le due squadre si presentano sul terreno di giocoin maglia blu con righeverticali bianche,pantaloncini azzurri e calzettoni bianchi (Robur Letojanni 2022), maglia rossa a righe gialle, pantaloncini e calzettoni neri (Virtus Messina). A dare il fischio d’inizio una terna messinese il fischietto Giovanni Venuto coadiuvato da Antonino Spanò e Salvatore Totaro.

Primo Tempo: Al 5′ punizione dalla destra per la Robur Letojanni, tiro diretto verso la porta, blocca Keita. 8′ l’attaccante della Robur Serri di testa manda a lato. Al 9′ dalla parte opposta il portiere Ruggeri deve respingere un pericoloso cross di Trawally. Al 11′ punizione dalla sinistra per la Virtus, Ruggeri deve mettere in angolo. Al 14′ Ciocarlan entra in area e dal fondo cerca il tiro, si oppone Keita.

Robur sfiora il vantaggio: Al 16′ Palella dal vertice dell’area piccola manda sull’esterno della rete. Ancora Robur al 18′ girata a volo di Lucifora, palla a lato.

Virtus Messina si porta in vantaggio: Al 19′ Kone penetra in area dalla sinistra e fa partire un diagonale che tocca il palo e termina alle spalle di Ruggeri. La reazione dei roburini arriva con un angolo (21’) palla a giro che Curcuruto, sul secondo palo, tocca ma indirizza fuori.

Al 22’ arriva il pari della Robur: micidiale contropiede con servizio di Pagano per Palella che supera Keita con un tiro che sbatte sulla traversa e s’insacca. Al 28′ angolo della Robur, direttamente verso la porta con il portiere Keita che respinge.

Virtus Messina in pressing: al 30′ Scarfì su un rinvio errato della difesa della Robur, palla a lato. Al 38′ il giallorosso Cucinotta dai venticinque metri, para in tuffo Ruggeri. Al 45′ Burrascano in area tira e Ruggeri e la traversa salvano la Robur. Finisce dopo un minuto di recupero un primo tempo in parità per i gol di Kone e Palella.

Secondo Tempo: Ad inizio ripresa in campo Konateh, fuori Nunnari nella Virtus Messina. Alla prima azione la Robur passa in vantaggio con un traversone dalla trequarti di Ciocarlan che inganna Keita superato dalla sfera che si insacca in rete sotto l’incrocio.

La Virtus non molla cerca in più di un’occasione la via della rete: al 10′ inserimento in area di Konateh ma nessuno approfitta del cross che passa davanti tutto lo specchio della porta. Al 17′ Konateh tira dal limite, palla forte ma a lato. Al 20′ punizione dal vertice di Scarfì, palla alta sopra la traversa. Al 25′ Konateh, defilato a sinistra in area, impegna Ruggeri in angolo. Al 29′ Pantò gira a rete, para Ruggeri.

La Robur si fa viva al 30′ con un tiro di Ciocarlan, alto. Sull’azione seguente la Virtus va in gol con Scarfì, rete annullata posizione di fuorigioco. Finale di gara che vede i due mister effettuare una serie di cambi, al 43′ tiro di Galeano dal limite, fuori.

Sono 5 i minuti di recupero. Al 45′ tira Pantò, al 48′ tiro di Caruso para Ruggeri. Al 50′ punizione da centrocampo di Sandi, respinge Ruggeri. Ultimo tentativo, arriva il triplice fischio del direttore di gara che sancisce la vittoria e la “Promozione” in Seconda Categoria per la Robur: inizia la festa in campo, negli spogliatoi, poi la sfilata in serata per le vie di Letojanni.

Virtus Messina 1 Robur Letojanni 2

Marcatori: 19′ Kone, 22′ Palella, 1′ st Ciocarlan

Virtus Messina: Keita, Burrascano (38′ st De Leo), Trawally, Kagni, Caruso (38′ st Sumareh), Nunnari (1′ st Konateh), Scarfì (40′ st Conteh), Cucinotta, Sandi, Pileggi, Kone (20′ st Pantò). A disp: Traore, Paratore. All. Nicola Trischitta

Robur Letojanni: Ruggeri, Spadaro, Lucifora, Galeano, Serri (32′ st Savoca), Lo Conti, Leo, Ciocarlan, Palella (23′ st De Luca), Curcuruto, Pagano (26′ st Manuli, 47′ st Trimarchi). A disp: Monaco, Riccobene, Zanghì. All. Domenico Rovito

Arbitro: Giovanni Venuto di Messina. Assistenti: Antonino Spanò e Salvatore Totaro di Messina

Ammoniti: 17′ pt Caruso (VM), 25′ pt Sandi (VM), 44′ pt Galeano (RL), 3′ st Lo Conti (RL), 19′ st Pagano (RL), 34′ st Cucinotta (VM), 42′ st Manuli (RL)

Angoli: 2 – 3. Recupero: 1′ – 5′