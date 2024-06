Mister “Promozione” per la panchina del Calcio Furci: il letojannese Alessio Camarda

Da Letojanni arriva il mister “promozione” per il Calcio Furci che ha scelto la guida tecnica per la stagione sportiva 2024-25 che vede i giallorossi ai nastri di partenza del campionato di Prima Categoria. L’intesa era stata già trovata da diverse settimane, stamattina alle prime ore del giorno è arrivata l’ufficialità sulla pagina Facebook della Società si legge “L’Asd Calcio Furci riparte da Alessio Camarda”.

Con l’ufficialità dell’arrivo del nuovo tecnico il Calcio Furci apre la nuova stagione, una partenza con il botto che fa capire subito quali sono le intenzioni dei dirigenti furcesi, puntare al salto di categoria, anche se le rivali non mancano, ma avere in panchina un allenatore di questa caratura tecnica, usando le parole usate nella presentazione “allenatore molto carismatico e dal forte appeal”.

Un allenatore vincente anche fuori dalla sua Letojanni (da Presidente vince il campionato di Terza Categoria con l’Asd Letojanni (2011-12), come mister riporta in Prima Categoria la Robur Letojanni vincendo nella stagione 2018-19 il campionato di Seconda Categoria).

Nell’estate 2020-21 inizia il suo ciclo vincente sulla panchina del Kaggi due campionati di fila vinti, quello di Seconda e poi quello di Prima con numeri da record con lo storico traguardo della “Promozione” categoria che lo vede in panchina fino ad Ottobre 2023, poi le dimissioni, dopo qualche mese l’approdo alla Virtus Etna dove riesce a risalire la china e sfiorare la griglia dei play-off, ma non solo in bacheca anche la vittoria della Coppa Sicilia, vinta nella stagione 2021/22 con il Kaggi).

La panchina del Calcio Furci è la sesta della sua carriera, la prima in assoluto con l’Asd Letojanni (2013-14) in Seconda Categoria (due stagioni con un 10^ e 6^ posto), la sua seconda panchina con l’Atletico Taormina (una breve parentesi), nell’estate 2018 la sua terza panchina è quella della Robur (vittoria del campionato di Seconda Categoria e salvezza in Prima). Arriva l’esperienza di tre stagioni di Kaggi, la sua quarta panchina, la quinta quella neroverde della Virtus Etna.

Adesso quella del Calcio Furci, per la prima volta mister Alessio Camarda allena una Squadra nell’asse Capo Alì – Capo S. Alessio, lo fa scegliendo una piazza tradizionalmente storica per quanto riguardo il “pallone”, che ha tanta voglia di tornare protagonista, è la scelta di mister Camarda è tangibile e concreta, a sua volta come si legge nella nota dirigenziale “ha sposato con entusiasmo il progetto furcese e gia’ si è messo a lavoro ininterrottamente, con la società, per preparare al meglio la prossima stagione”.

Una stagione dedicata all’amico “Pippo” da parte del Calcio Furci che ha messo il primo tassello con la scelta dell’allenatore, adesso il secondo step quello dell’organico, una rosa che gran parte dovrebbe essere riconfermata, sarà rafforzata da un paio d’innesti mirati con giocatori del territorio, al riguardo già da diversi giorni il direttore sportivo Giovanni Catania in sintonia con il nuovo mister, sta lavorando sul mercato per portare in giallorosso i giocatori graditi a mister “promozione” Alessio Camarda che per la prima volta sposa i nuovi colori, in passato quelli gialloblù dell’Asd Letojanni, biancorossi dell’Atletico Taormina, bianconeri della Robur, giallo granata del Kaggi e neroverde della Virtus Etna , come si vuol dire c’è sempre la prima volta.

