“New-entry” nella dirigenza dell’Amando Volley, Leonardo Racco, Alessandro Di Tommaso e Paolo Cicciò

La stagione sportiva 2024-25 sarà l’ottavo campionato di Serie B1 per l’Amando Volley S. Teresa, tante novità, ma anche “new-entry” per quanto riguarda la casella “dirigenza”. Nella prima settimana di Giugno erano stati ufficializzati una prima parte dell’organigramma societario (L’Amando Volley definisce il nuovo organigramma societario: riconfermato alla Presidenza Andrea Lama, diverse new-entry in dirigenza) in quest’arco di tempo il “Presidentissimo” Andrea Lama ha lavorato nell’intento di portare nuove energie, un progetto più comprensoriale, per una Società che rappresenta la nostra riviera a livello nazionale, una “preziosità” da conservare e tutelare, un progetto di continuità per un futuro sempre più ambizioso.

Le “new-entry” abbastanza corposi e di elevato spessore vanno a coprire le caselle di “Direttore”, nel ruolo di Direttore Generale, l’ex Copresidente Leonardo Racco (insieme a Giovanna De Caro) del Mam Villa Zuccaro Volley S. Teresa di Riva (2016-17) e S. Teresa Volley (2017-18), un uomo sempre impegnato nel mondo dello sport, entra nel progetto dell’Amando Volley, mentre l’ing. Alessandro Di Tommaso sarà il suo vice. Altra figura in qualità di Direttore Tecnico e Responsabile del Settore Giovanile, il prof. Paolo Ciccio. Un altro ingresso in Società, già annunciato a Giugno, il “capoultras” dei Eagles, Agostino Santarelli – Segretario e responsabile rapporto con i tifosi –

Le riconferme? Dal “Presidentissimo” Andrea Lama, al VicePresidente Orazio Contarino, non cambia la figura Team Manager ancora il confermatissimo Nicola Barca, idem Nino Prestipino nella figura di Direttore Sportivo. Nell’ottica dei quadri dirigenziali, il tassello fondamentale, Nino Bucalo “sempre attento a tutte le necessità delle atlete”, da ricoprirà il ruolo di cassiere e di Resp. degli impianti sportivi.