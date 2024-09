Sandro Morgana rieletto presidente della Figc- Lnd Sicilia: “Continuiamo a sognare insieme per il calcio dilettantistico siciliano”

Sandro Morgana è stato riconfermato all’unanimità presidente del Comitato Regionale Sicilia Figc-Lnd, al termine dell’Assemblea ordinaria elettiva che si è svolta oggi nella sede federale di Ficarazzi (Palermo), e guiderà il calcio siciliano per il prossimo quadriennio sportivo.

L’Assemblea elettiva, presieduta dal presidente onorario della Lnd Sicilia Santino Lo Presti e dal segretario Wanda Costantino, che ha visto una massiccia partecipazione delle società siciliane (votanti 317) è stata impreziosita anche dalla presenza del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, del presidente del Coni Sicilia Sergio D’Antoni, dell’Assessore regionale delle Attività produttive Edy Tamajo, del deputato regionale Fabrizio Ferrara, del sindaco di Ficarazzi Giovanni Giallombardo e da numerose autorità che non hanno fatto mancare il loro affetto e il loro apporto al mondo calcistico siciliano.

“Ringrazio tutte le società, gli amici e i miei collaboratori per il sostegno ricevuto: dopo la crisi legata alla pandemia da covid, bisognava far ripartire il gioco del calcio e proiettarlo verso una dimensione che, nello stesso tempo, tutelasse la sicurezza dei calciatori e di tutti gli altri protagonisti e che garantisse nel più breve tempo possibile il ritorno alla normalità: ebbene, siamo riusciti a ripartire da quel fatidico 11 aprile 2021 e da quel momento abbiamo registrato momenti di crescita esponenziali del nostro calcio regionale”.

Esordisce così Sandro Morgana, presidente neoeletto del comitato regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti della FIGC, che ha poi aggiunto: “Ci attendono altri quattro anni importanti nei quali metteremo in campo il solito impegno e la passione che da sempre contraddistingue il nostro lavoro. Continueremo ad affrontare problematiche serie: a cominciare dall’abolizione del vincolo sportivo e dell’introduzione della legge sul lavoro sportivo, dove saremo impegnati nella formazione e nella informazione e, soprattutto, ci impegneremo a migliorare questa legge stessa, per il bene delle nostre società calcistiche. Ma non solo. La questione dell’impiantistica: rispetto a quando questo gruppo dirigente, che oggi ho l’onore di rappresentare, assunse l’onere della guida del calcio siciliano i campi in erba naturale o artificiale erano appena 19, oggi ne contiamo ben 135, frutto del grande lavoro svolto in questi anni”.

Il neoeletto ha poi continuato: “Il contrasto alla violenza sulla classe arbitrale e più in generale sui campi da gioco anche tra giocatori, passa anche dall’avvio del progetto “Uniti contro la violenza per costruire un calcio migliore”; poi ancora la crescita del calcio femminile, dei campionati giovanili con l’istituzione della categoria Elite, e del beach soccer con Sabbie di Sicilia, sono state e saranno anche in futuro tra le nostre priorità”, ha così sottolineato il massimo dirigente regionale che ha anche ringraziato il presidente Giancarlo Abete per la presenza e la vicinanza costante, che mostra da sempre, al panorama calcistico siciliano.

“La grande e bella novità del 2025 sarà certamente caratterizzata dall’organizzazione da parte del nostro Comitato del Torneo delle Regioni: la massima kermesse di calcio giovanile per rappresentative vedrà impegnata la nostra isola che ospiterà le 20 regioni partecipanti con 4 rappresentative ciascuno per un coinvolgimento di oltre duemila tra atleti, dirigenti e addetti ai lavori. Sarà un vero e proprio evento non solo per il mondo del calcio ma per tutta la Sicilia”, ha così concluso il numero uno della LND isolana.

Rinnovato anche il consiglio direttivo del Cr Sicilia. Questi i consiglieri eletti: Calogero Andolina, David Caggegi, Dino Corbo, Luigi Gentile, Leonardo Lacava, Vincenzo La Pedalina, Giuseppe Molino, Maurizio Rizza, Mario Tamà. Riconfermati il responsabile del Calcio a 5 Maximiliano Birchler e del calcio femminile Natale Ferrante.

Questi, invece, i delegati assembleari: Paolo Comandatore, Francesco Raciti, Francesco Gammicchia, Giuseppe Genchi, Giuseppe Pollina, Salvatore Iacolino, Salvatore Ipsale, Giuseppe Luca Sciortino, Andrea Vitanza.

Il collegio dei revisori dei conti sarà così formato: Vincenzo Sferrazza, Gianni Arpi, Leonardo Impellizzeri, Antonino Sajeva e Antonino Russo.