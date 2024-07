Alla Valdinisi Calcio arrivano i centrocampisti argentini Ignacio Nocito e Facundo Aranda e l’attaccante Pasquale Princi

Non conosce ostacoli il mercato della Valdinisi Calcio che continua nel rinnovamento della rosa, ancora una volta il Direttore Sportivo Antonello Garufi pesca “nel calcio argentino”: arrivano in biancorosso i centrocampisti Ignacio Nocito e Facundo Aranda, invece, è italiano, precisamente da Messina, l’ultimo giocatore ufficializzato l’attaccante Pasquale Princi.

“Una spiccata propensione offensiva, è dotato di ottime abilità tecniche e balistiche”, così viene descritto nella nota di presentazione il centrocampista italo-argentino il “Nacho” Ignacio Nocito. Classe 2002, nato a Buenos Aires, le sue prime maglie quelle del Tigre e dell’Acassuso, indossa la casacca del CF Roma nel campionato di promozione argentino dove rimane fino al 2022. Arriva in Italia per giocare in Prima Categoria con la Polisportiva Nicosia (2022-23) mette a segno ben 10 gol e perde la finale play-off con il Real Suttano. La scorsa stagione inizia nelle file del Villarosa San Sebastiano in Promozione (10 presenze e 2 gol), a Dicembre 2024 passa al Fc Marsala 1912 sempre nella stessa categoria. Adesso “un’altra freccia nell’arciere biancorosso”

Facundo Aranda – Classe 2000, centrocampista argentino proviene dalla Bovalinese compagine calabrese dove ha vinto il campionato e la Coppa Italia. Prima di trasferirsi in Italia, in Argentina ha giocato con le maglie C. Deportivo Maipu e C. Independiente Rivadavia de Mendoza.

Cosi viene descritto dalla Valdinisi Calcio: “Un giocatore che può giocare indistintamente sia da play che da mezz’ala. Dotato di un’ottima tecnica e una grande visione di gioco, Facu non disdegna il gioco duro quando la partita lo richiede”. Usando la nota della Società “un altro tassello prezioso alla scacchiere biancorosso”

Pasquale Princi, classe 1992, attaccante cosi viene presentato dalla Società “un esterno offensivo che predilige la fascia sinistra, dotato di un’accelerazione che lo rende devastante a campo aperto” l’ultima stagione protagonista nelle file dell’Aquila Bafia in Promozione. Un giocatore con esperienza in Serie D e Eccellenza, un giocatore dalla mentalità vincente (due campionati di promozione vinti (Camaro e Città di Messina e una di Eccellenza (Città di Messina). In passato una maglia su tutti quella dell’Atletico Messina (2015-16) in Prima Categoria, quattro stagioni in Promozione (2019-2023).

Altra casacca indossata quella del Camaro 1969, arriva nella stagione 2016-17 dove vince il campionato di Promozione (28 presenze e 5 gol), la stagione successiva in Eccellenza solo 11 presenze, a Dicembre 2016 passa al Città di Messina (12 presenze e 1 rete) con la vittoria finale. Nella stagione successiva in Serie D (17 presenze e 2 reti). Seguono gli anni all’Atletico Messina, la scorsa stagione si rimette in gioco con la maglia dell’Aquila Bafia (21 presenze e 5 reti). Adesso la sua prima volta nella fascia jonica con la maglia biancorossa della Valdinisi Calcio